Eksplozija v Nashivillu: Policisti identificirali bombnega napadalca

Warner je do nedavnega živel v Antiohiji, predmestju Nashvillea, kjer je policija v soboto preiskala dom. Po poročanju lokalnih medijev so sosedje tam videli avtodom. Prav tako so Warnerjevi mami vzeli vzorec DNK, da so lahko primerjali in potrdili identiteto osumljenca.

"Nikoli ni bilo videti, da bi k njemu kdo prišel in odšel," je dejal in pojasnil, da je vse kar so o njem vedeli, da je bil nekakšen računalničar, ki je delal od doma. Schmoldt je dodal še, da ni bilo videti, da bi imel Warner kakšna politična prepričanja. "Nikoli ni imel okenskih napisov ali zastav na oknu ali česa podobnega," je dejal.

Sosed iz Antiohije je Warnerja opisal kot "računalniškega piflarja". Steve Schmoldt , ki je več kot dve desetletji živel zraven Warnerja, ga je opisal kot "prijaznega" in "neizstopajočega" in dodal: "Verjetno bi nekateri rekli, da je malo čuden."

Warner je bil dolgoletni prebivalec Nashvilla in je delal kot samostojni računalniški tehnik pri nepremičninski agenciji. Njegov nekdanji delodajalec, nepremičninski posrednik Steve Fridrich , je dejal, da je dal Warner v začetku tega meseca po štirih letih sodelovanja s podjetjem odpoved. Fridrich je dejal, da je bilo to povsem nepričakovano.

Kaj se je zgodilo?

Avtodom, parkiran v središču Tennesseeja, je eksplodiral v petek. 15 minut pred eksplozijo je bilo slišati streljanje in nato računalniško generiran ženski glas iz vozila, ki je odšteval do eksplozije. "Evakuirajte se, tam je bomba. Bomba v tem vozilu bo eksplodirala," se je slišalo iz vozila. Policija je evakuirala bližnje hiše in zgradbe ter vpoklicala bombne tehnike, ki pa so prispeli šele po eksploziji. Policija je kasneje objavila fotografijo avtodoma, ki je bila posneta še pred eksplozijo. Ocenili so, da je bil avtodom na kraju dogodka dobre štiri ure preden je odjeknila bomba.

Eksplozijo je bilo čutiti kar nekaj kilometrov stran, uničila je številna vozila, parkirana v bližini, in močno poškodovala pročelja okoliških stavb. Župan Nashvilla je dejal, da je poškodovanih 41 trgovin in pisarn. Škoda v pisarni telekomunikacijske družbe AT&T je povzročila motnje v telefonskih in internetnih storitvah v osrednjem Tennesseeju in v nekaterih delih sosednjih držav. Uradniki so sporočili, da so bile tri osebe z lažjimi poškodbami prepeljane v bolnišnico.