Črna kronika

Eksplozija v Šiški: neznani storilci vlomili v bankomat

Ljubljana, 06. 10. 2025 11.16 | Posodobljeno pred 1 uro

D. S.
18

V Šiški je eksplodiralo. Neznani storilci so poškodovali bankomat, nameščen na eni izmed trgovin. V dogodku je nastalo za več tisoč evrov materialne škode tako na bankomatu kot na objektu.

Nekaj pred 2. uro so bili ljubljanski policisti obveščeni o eksploziji na območju Šiške. 

"Ugotovljeno je bilo, da so neznani storilci z zaenkrat še neugotovljenim eksplozivnim sredstvom poškodovali bankomat, nameščen na eni izmed trgovin," so sporočili policisti. 

Tako na bankomatu kot na objektu je nastalo za več tisoč evrov škode. "Policisti trenutno še opravljajo ogled kraja in zbirajo obvestila za izsleditev storilcev," so še zapisali na Policiji.

Razstreljeni bankomat (fotografija je simbolična)
Razstreljeni bankomat (fotografija je simbolična) FOTO: Luka Kotnik
vlom bankomat šiška policija
Mlajši fant naj bi v Celju udaril 82-letnika, ki je po poškodbah umrl

KOMENTARJI (18)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Čarodejan
06. 10. 2025 12.20
Do zdej so v večini teh primerov odkril storilce. Povsod imajo digitalno sled. Vse nazaj do njihovega prvega telefona v življenju
ODGOVORI
0 0
red zak Kevin
06. 10. 2025 12.12
+6
neznanci? Romuni pravzaprav
ODGOVORI
6 0
wsharky
06. 10. 2025 12.00
+4
poredni romuni
ODGOVORI
4 0
JanezNovak13
06. 10. 2025 11.51
+8
Hvala za info. V Šiški je itak samo en bankomat. Ups. Bil, ker so edinega uničili, ker je Šiška tako majhna.
ODGOVORI
8 0
assassin911
06. 10. 2025 11.48
+4
Storilci so že čez mejo.
ODGOVORI
4 0
Mr Nobady
06. 10. 2025 11.44
-2
Ni tako zelo težko narediti eksploziv, rabiš samo smodnik, ki ga sam narediš, ali pa razdereš par sto petard. Potem pa še samo rabiš kovinsko/železno tubo...
ODGOVORI
1 3
Ročak
06. 10. 2025 12.08
+1
Bankomat se zelo enostavno razstreli s plinom ker eksploziv zelo težko spraviš vanj. Modernejši bankomati (ki jih v Sloveniji nimamo) pa so odporni tudi na plin.
ODGOVORI
1 0
bronco60
06. 10. 2025 11.43
+9
A one morilce, starejšega moškega , so že prijeli???
ODGOVORI
9 0
Mr Nobady
06. 10. 2025 11.46
-14
Meh, če že kaj so naredili uslugo, pomagali so mu hitro iti k smrti
ODGOVORI
0 14
red zak Kevin
06. 10. 2025 12.13
+4
lahko te je sram
ODGOVORI
4 0
Bebo2
06. 10. 2025 11.39
+6
kar nekaj časa je bil mir, zdaj pa so spet začeli. ali so zadnje osumljence izpustili na prostost?
ODGOVORI
6 0
