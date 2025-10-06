Eksplozija v Šiški: neznani storilci vlomili v bankomat

Nekaj pred 2. uro so bili ljubljanski policisti obveščeni o eksploziji na območju Šiške.

"Ugotovljeno je bilo, da so neznani storilci z zaenkrat še neugotovljenim eksplozivnim sredstvom poškodovali bankomat, nameščen na eni izmed trgovin," so sporočili policisti.

Tako na bankomatu kot na objektu je nastalo za več tisoč evrov škode. "Policisti trenutno še opravljajo ogled kraja in zbirajo obvestila za izsleditev storilcev," so še zapisali na Policiji.