Eksplozija v tovarni pirotehničnih sredstev zahtevala štiri življenja

Eksplozija, ki je po zadnjih podatkih terjala štiri življenja, glede na stanje poškodovanih pa bi se črna bilanca lahko še spremenila, je odjeknila ob 16.30. Po prvih podatkih se je nesreča zgodila med vzdrževalnimi deli, s katerimi so želeli zagotoviti večjo varnost v obratu. Ko so nameščali dodatna vrata, so iskre, ki so nastale med varjenjem, padle na lopo, v kateri so skladiščili rakete, in zanetile ogenj. Sledila je silovita eksplozija, ki je močno prestrašila okoliške prebivalce.

Poleg treh delavcev, ki so izvajali vzdrževalna dela, je umrla tudi žena lastnika, medtem ko je njegov sin hudo poškodovan.

Nesreča se je zgodila v kraju Barcellona Pozzo di Gotto na severni obali Sicilije.