V Zagrebu odjeknila eksplozija, ena oseba poškodovana

Zagrebški center za obveščanje je v noči na ponedeljek prejel klic o eksploziji v stanovanjski zgradbi v bližini zagrebške Arene. Na kraj dogodka so odhiteli policisti, 11 gasilcev s tremi gasilskimi vozili in reševalno vozilo. Policija je območje okoli stavbe zavarovala.

"Danes, 31. maja, je okoli 2.20 v stanovanjski stavbi v ulici Lanište v Novem Zagrebu eksplodirala še neidentificirana eksplozivna naprava. Ena oseba je bila poškodovana, zdravniško pomoč so ji zagotovili v UKC Zagreb. Preiskava je v teku," je sporočila zagrebška policija.

Po poročanju hrvaških medijev je eksplozivna naprava eksplodirala v tretjem nadstropju, zatem pa je izbruhnil manjši požar. V eksploziji je bilo eno stanovanje povsem uničeno, prav tako dvigalo, še deset drugih pa je bilo poškodovanih – gre predvsem za poškodbe na vratih.

"50 stanovalcev je stavbo zapustilo, otroke in starejše osebe smo namestili k sosedom in prijateljem. Poteka ogled kraja dejanja in pregled stavbe zaradi vidnih poškodb," so po poročanju Dnevnika.hr sporočili iz centra.

Stanovalci menijo, da gre za obračun

Stanovalci so po poročanju portala24sata povedali, da je eksplodiralo pred stanovanjem, v katerem živi ženska z otrokom. Ekplozija je bila tako močna, da je vrglo ven celo protivlomna vrata, stavba pa je bila polna dima. Popokale so vodovodne inštalacije, zato je iz cevi tekla voda. Ali je eksplozija povzročila tudi poškodbe v konstrukciji zgradbe, bodo na terenu preverili statiki.

"Moje stanovanje je blizu tistega, kjer je eksplodiralo. Celo tretje nadstropje je uničeno. Vrata je vrglo dol s podbojev, nekateri imajo več, drugi manj škode," je opisal eden od stanovalcev.

"Naše stanovanje ni poškodovano, ampak bilo je grozno. Tukaj živijo otroci,"je opisala stanovanka iz petega nadstropja.

"Možno je, da je prišlo do kakšnega obračuna, saj sem slišal, da je bombo nekdo nastavil," pa je povedal lastnik enega od stanovanj v tretjem nadstropju.

Policija več informacij še ni posredovala v javnost.