Električni skiroji so večplasten problem: kršenje predpisov in tatvine

O problematiki sta na tiskovni konferenci spregovorila Peter Leban , inšpektor za promet v Sektorju uniformirane policije PU Koper, in Andrej Rupnik , kriminalistični inšpektor v Sektorju kriminalistične policije PU Koper.

Leben je povedal, da je električnih skirojev v prometu vse več. Enako velja za električna kolesa. "Njihova uporaba je zelo moderna, enostavna, hkrati pa tudi nevarna. Na PU Koper imamo zabeleženih že nekaj prometnih nesreč z električnimi skiroji. Pogosto so posledice prometnih nesreče telesne poškodbe, včasih tudi hude."

Leben je povedal, da bodo v tednu, ko potekajo dnevi mobilnosti, poostrili nadzor tudi nad uporabniki skirojev. Pozval jih je k upoštevanju prometnih predpisov in uporabi zaščitne opreme.

Povedal je, da imajo skiroji majhna kolesa, razvijejo pa velike hitrosti, zato lahko uporabnik hitro izgubi nadzor. Drugi problem pa je, da so praktično neslišni za druge udeležence v prometu. Opozoril je tudi na pomanjkanje predpisov glede zaščitne opreme. "Predlagam, da uporabniki nosijo zaščitna sredstva, podobna, kot jih imajo kolesarji in uporabniki rolerjev. Trenutno zakonodaja trenutnih zaščitnih sredstev žal ne predpisuje."

Rupnik je povedal, da je na območju Slovenije letno ukradenih od 2000 do 3000 koles. Stroški tatvin presegajo milijon evrov. Na območju PU Koper beležijo znaten porast tatvine koles, letos kar 80-odstoten. Vse več je tudi tatvin električnih koles in skirojev. Letos so obravnavali sedem primerov tatvine električnih skirojev.

"Večina tatvin je bila izvršena v nočnem času, vendar v zadnjem času opažamo, da storilci takšna dejanja izvajajo vse bolj drzno, tudi sredi belega dne,"je pojasnil Rupnik in dodal, da je vedno več organiziranih oblik tatvine koles. Največ tatvin je zabeleženih v večjih mestih. V dnevnem času se pojavljajo tatvine koles predvsem pred nakupovalnimi centri in gostinskimi objekti.

Ljudi je pozval, naj po nakupih koles shranjujejo dokumentacijo o nakupu, jih individualno označijo ter fotografirajo. "To pomaga policiji pri identifikaciji ukradenih koles," je pojasnil Rupnik. "Močno je priporočljivo, da ljudje pri zaklepanju koles uporabljajo kakovostne pripomočke."

Kriminalistični inšpektor PU Koper je hkrati opozoril, naj bodo potencialni kupci koles pozorni na sumljive spletne oglase, saj razpečevalci pogosto uporabljajo spletne platforme za prodajo ukradenih koles in skirojev.