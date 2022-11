En moški večkrat namerno trčil v policijsko vozilo, drugi policista napadel

Policisti Specializirane enote za nadzor državne meje so med opravljanjem nalog na avtocestnem postajališču Starine nekaj po 17. uri opazili voznika osebnega avtomobila Alfa Romeo z nameščenimi registrskimi tablicami na vozilu, ki so bile, kot poročajo policisti, očitno ponarejene. Zapeljali so za njim in ga ustavljali z uporabo svetlobnih in zvočnih signalov. Kršitelj znakov policistov ni upošteval, nadaljeval je z vožnjo in ves čas pospeševal hitrost.

Nevarni voznik je nato zapeljal prek mostov na Otočcu, ustavil sredi ceste, prestavil v vzvratno prestavo in se z veliko hitrostjo zaletel v prednji del službenega vozila. Po trčenju je zapeljal naprej, ponovno prestavil vzvratno in ponovno trčil v policiste, potem močno pospešil in nadaljeval z nevarno vožnjo proti Ratežu. Voznik je na enak način poskušal še dvakrat trčiti v službeno vozilo, vendar se je policistom uspelo trčenju izogniti. V Dolenji vasi je nato zapeljal s ceste prek travnate brežine in v potok, kjer je vozilo obstalo, poroča PU Novo mesto.