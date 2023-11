Namesto 50 divjal kar 108 km/h in se ob kontroli izdajal za drugo osebo

V četrtek so gornjeradgonski policisti opravljali poostrene meritve hitrosti v naselju Očeslavci. Ujeli so voznika tovornega vozila z avstrijskimi registrskimi tablicami, ki je na delu ceste v naselju, kjer je omejitev hitrosti 50 km/h, vozil 108 km/h. Slovenski prekrškar nato v postopku na zahtevo policistov ni želel izročiti na vpogled dokumenta, s katerim bi dokazal, da sme voziti vozilo v cestnem prometu, in se je izdajal za drugo osebo.

icon-expand Poostren nadzor so policisti opravljali v naselju Očeslavci. FOTO: Luka Kotnik Ker na kraju kršitve ni bilo mogoče ugotoviti identitete voznika oz. kršitelja, so ga na podlagi Zakona o nalogah in pooblastilih policije privedli na policijsko postajo Gornja Radgona, kjer so s pomočjo evidenc policije ter razgovorom z lastnikom vozila ugotovili pravo identiteto voznika. Vozniku so prepovedali nadaljnjo vožnjo, zoper njega bodo podali tudi obdolžilni predlog na pristojno sodišče, je sporočila Policijska uprava Murska Sobota.