Črna kronika

En nasilen do sorodnice, drug do partnerke. Oba s prepovedjo približevanja

Kranj, 09. 10. 2025 10.14 | Posodobljeno pred 14 dnevi

Kranjski in jeseniški policisti so v sredo obravnavali dva primera nasilja v družini. V obeh primerih so moškima odredili prepoved približevanja. Če ste vi ali kdo drug žrtev nasilja, lahko prijavo podate na najbližji policijski postaji. Za primere, ko je ogroženo življenje oziroma je potrebno takojšnje ukrepanje policije, lahko pokličete na telefonsko številko policije za klic v sili 113.

Policisti v obeh primerih še zbirajo obvestila (fotografija je simbolična)
Policisti v obeh primerih še zbirajo obvestila (fotografija je simbolična) FOTO: Dreamstime

Kranjski policisti so včeraj okoli 17. ure obravnavali 58-letnega moškega, ki je bil nasilen do svoje sorodnice. Odredili so mu prepoved približevanja. 

Okoli 20. ure pa so jeseniški policisti obravnavali 29-letnega moškega, ki je bil nasilen do partnerice. Tudi zanj so odredili prepoved približevanja. Policisti v obeh primerih še zbirajo obvestila in zoper obeh vodijo postopek v smeri kaznivega dejanja z elementi nasilja. 

O vseh ugotovitvah bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.

"Nasilje preneha le tako, da ga ustavimo, vendar je ta korak lažji, če ob tem nismo sami. Prijava policiji je ključna za zaščito žrtve in ukrepanje zoper povzročitelja," ob tem izpostavljajo na Policiji, kjer je za primere, ko je ogroženo življenje oziroma je potrebno takojšnje ukrepanje policije, na voljo telefonska številka Policije za klic v sili 113.

