En pijan voznik namesto 60 vozil 123 km/h, drugega ustavili s stingerjem

Policisti na območju Semiča so v noči na nedeljo zaradi nezanesljive vožnje ustavljali voznika osebnega avtomobila znamke Hyundai. Kršitelj znakov policistov ni upošteval, s pospešeno hitrostjo je nadaljeval z vožnjo, vozil po sredini vozišča in vijugal. Na območju Semiča je zapeljal na gozdno pot in nadaljeval z vožnjo proti Gradacu in Podzemlju.

Policisti so v Geršičih uporabili prisilno sredstvo za ustavljanje motornih vozil (stinger), ki ga je kršitelj prevozil. 51-letnika so prijeli in obvladali. Ugotovili so, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 1,0 miligrama alkohola (2,08 g/kg). Odvzeli so mu prostost, ga odpeljali v prostore za pridržanje in mu zasegli avtomobil. O kršitvah bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.