En promil alkohola, 25-krat večja verjetnost za nesrečo

Policisti Postaje prometne policije Celje so v petek zvečer v Celju obravnavali prometno nesrečo, ki jo je zaradi vožnje s prekratko varnostno razdaljo povzročil voznik kombiniranega vozila. Preizkus alkoholiziranosti je pokazal, da je voznik, ki je trčil v motorista, vozil pod vplivom alkohola.

Vozniku so prometni policisti zaradi suma storitve kaznivega dejanja nevarne vožnje odredili še strokovni pregled z odvzemom krvi in urina, kjer je bilo ugotovljeno, da je imel povzročitelj v času prometne nesreče dobra dva promila alkohola v krvi.

Voznika so kazensko ovadili, ob tem pa spomnili, da se že pri enem promilu alkohola v krvi bistveno zmanjšata ocenjevanje globine prostora in pozornost, zaradi česar nismo sposobni voziti s primerno razdaljo. "Naše reakcije so prepozne in napačne, na določene nevarnosti sploh nismo več sposobni reagirati. Zato pogosto pride do naletov," so dodali.