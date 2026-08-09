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Črna kronika

En se je pijan prevrnil, drugi pijan in pod vplivom drog trčil v ograjo

Kranj, 09. 08. 2026 10.42 pred enim dnevom 1 min branja 16

Avtor:
N.L.
Vožnja pod vplivom alkohola

Kranjski policisti so ponoči obravnavali 22-letnega voznika, ki je zaradi vožnje preblizu desnemu robu zapeljal z vozišča in se prevrnil. Vozil je pijan in brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Kranjskogorski policisti pa so obravnavali 22-letnega voznika, ki je zaradi vožnje preblizu desnega roba trčil v betonsko ograjo. Vozil je pijan in pod vplivom drog.

Nekaj po 3. uri so kranjski policisti obravnavali 22-letnega voznika, ki je zapeljal z vozišča in se prevrnil. V prometni nesreči se je sopotnica telesno poškodovala.

Policisti so ugotovili, da je 22-letnik brez veljavnega vozniškega dovoljenja in pod vplivom alkohola (0,34 mg/l). "Na kraju mu je pomoč nudilo zdravstveno osebje in ga prepeljalo v zdravstveno ustanovo. Policisti so mu izrekli globo," so sporočili s PU Kranj.

V petek nekaj po 22. uri pa so kranjskogorski policisti prav tako obravnavali 22-letnega voznika, ki je trčil v betonsko ograjo. Tudi on je vozil pijan (1,270 mg/l), pozitiven je bil tudi hitri test na mamila. Policisti o prometni nesreči zbirajo obvestila in bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

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KOMENTARJI16

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Potouceni kramoh
09. 08. 2026 14.03
Narod kmetov in pijančkov.
Odgovori
+0
4 4
aple2014
09. 08. 2026 12.40
Nic ni to samo gasa naprej
Odgovori
+5
5 0
Uporabnik1921539
09. 08. 2026 12.21
kaksno zdravstveno oskrbo?Pijancu?Drogerasu?Zakaj le?Osebka sta celo vozila sta
Odgovori
+1
4 3
travc
09. 08. 2026 12.06
Pjandure pa drogeraši al pa kar oboje skupaj potem pa v avto.🙏
Odgovori
+3
5 2
Pinokio
09. 08. 2026 12.15
Za đabe vsa preventiva in opozorila, ko pa se kar nekaj udeležencev v prometu, brez vozniškega dovoljenja prevaža po naših cestah. Niti mu ne morejo odvzeti vozniškega dovoljenja, niti mu preprečiti, da se ne bi več spravili na vožnjo.
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+4
5 1
nelevnedesen
09. 08. 2026 12.05
Čedalje več pod vplivom drog. Levičarji bi jih oa še legalizirali
Odgovori
+2
7 5
Tuttifrutti123
09. 08. 2026 12.01
Bravo kranjcani moji, ce ne drugje smo vodilni v rubriki crne kronike :)
Odgovori
+11
11 0
Pinokio
09. 08. 2026 12.16
Poleg Celjanov!
Odgovori
+3
4 1
periot22
09. 08. 2026 14.09
Pinokio če si ti pijanec misliš da so vsi!
Odgovori
+0
1 1
kala 09
09. 08. 2026 12.00
Dokler bodo sankcije takšne kokr so,ne bo nič drugače.
Odgovori
+5
7 2
Ananas3456
09. 08. 2026 11.59
0.34 je v luftu
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+2
3 1
odkrito in resnično
09. 08. 2026 11.58
Objaviti imena in priimke, naj bodoči delodajalci prej preverijo, koga bodo zaposlili v svoj kolektiv. Verjetno to ni počel s svojim avtom, ki bi ga kupil z žulji od dela 12 ur dnevno.
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+6
7 1
Pinokio
09. 08. 2026 12.18
Saj kdo pa ima prestižne avte. Veliko takih, ki nimajo niti ure delovne dobe, živijo pa kot bogataši.
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+5
5 0
123soba
09. 08. 2026 11.49
Vse te strokovnjake bi jaz objavil s sliko in vsemi podatki. Naj narod ve katerih naj se boji na cesti. Takole pa so lepo skriti, če imajo veze so pa še nekaznovani....
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+6
8 2
Pinokio
09. 08. 2026 12.20
Najprej bi se oglasil varuh človekovih pravic, potem bi bi se zbrala civilna inciativa in protestirala. Nazadnje pa, napredno bi ga prepoznal v avtu, bi se on že zaletel v tebe.
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+2
2 0
Masturbator
09. 08. 2026 11.20
slovenci pijanci.
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+5
7 2
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