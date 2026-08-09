En se je pijan prevrnil, drugi pijan in pod vplivom drog trčil v ograjo

Nekaj po 3. uri so kranjski policisti obravnavali 22-letnega voznika, ki je zapeljal z vozišča in se prevrnil. V prometni nesreči se je sopotnica telesno poškodovala.

Policisti so ugotovili, da je 22-letnik brez veljavnega vozniškega dovoljenja in pod vplivom alkohola (0,34 mg/l). "Na kraju mu je pomoč nudilo zdravstveno osebje in ga prepeljalo v zdravstveno ustanovo. Policisti so mu izrekli globo," so sporočili s PU Kranj.

V petek nekaj po 22. uri pa so kranjskogorski policisti prav tako obravnavali 22-letnega voznika, ki je trčil v betonsko ograjo. Tudi on je vozil pijan (1,270 mg/l), pozitiven je bil tudi hitri test na mamila. Policisti o prometni nesreči zbirajo obvestila in bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.