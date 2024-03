Ob koncu tedna en tihotapec prevažal pet, drugi šest, tretji pa 22 migrantov

V soboto okoli 7. ure so policisti v naselju Črnec nadzirali voznika kombija Mercedes vito bosanskih registrskih oznak. Voznik je skušal pobegniti, vendar so ga izsledili in prijeli. Ugotovili so, da gre za 27-letnega državljana Bosne in Hercegovine, ki je prevažal 12 državljanov Iraka, osem državljanov Irana in dva državljana Turčije.

Prav tako v soboto so v Slovenski vasi policisti nadzirali voznika osebnega avtomobila Audi A4 nemških registrskih oznak. 55-letni državljan Romunije je prevažal šest državljanov Turčije, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo.

V noči na ponedeljek pa so ustavili voznika osebnega avtomobila BMW 320, prav tako nemških registrskih oznak. Ugotovili so, da 44-letni državljan Romunije v vozilu prevaža pet državljanov Iraka, ki so nezakonito vstopili v Slovenijo.

Državljanu Bosne in Hercegovine in dvema državljanoma Romunije so policisti odvzeli prostost, jih pridržali in jim zasegli vozila. S kazenskimi ovadbami zaradi kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države jih bodo privedli k preiskovalnemu sodniku. Policijski postopki s tujci, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo, še potekajo.

Nedovoljeni prehodi državne meje

Policisti so sicer med 1. in 4. marcem na območju PP Brežice (Dobova, Obrežje, Rigonce, Slovenska vas, Loče, Rakovec, Kapele, Podvinje, Jereslavec, Brezje pri Veliki Dolini, Mihalovec, Bukošek, Gorenji Lenart, Nova vas pri Mokricah) izsledili in prijeli 80 državljanov Sirije, 68 državljanov Afganistana, 25 državljanov Indije, 21 državljanov Maroka, 20 državljanov Rusije, devet državljanov Egipta, osem državljanov Konga, šest državljanov Sierre Leone, pet državljanov Turčije, pet državljanov Iraka, pet državljanov Bangladeša, štiri državljane Nepala, tri državljane Pakistana, dva državljana Senegala, dva državljana Kameruna, dva državljana Gane, državljana Somalije in državljana Alžirije. Na območju PP Črnomelj (Vinica, Vrhovci) so prijeli štiri državljane Maroka in dva državljana Sirije. Policijski postopki s tujci, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo, še niso končani.