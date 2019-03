Ena oseba umrla nasilne smrti, druga poškodovana

V kraju Spuhlja na območju Policijske postaje Ptuj se je zgodila tragedija. Ob 8.50 so OKC PU Maribor obvestili, da dve osebi potrebujeta pomoč. Nemudoma so na kraj napotili policiste in reševalce.

Policisti so ugotovili, da je na kraju ena oseba umrla, ena je bila poškodovana. Na pokojni osebi so opazili sledi nasilja. Na kraju so bili tudi reševalci, ki so poškodovani osebi nudili pomoč.

Policija je še sporočila, da se je tragedija zgodila v zasebnem prostoru, tako da druge osebe po dosedaj zbranih podatkih niso bile ogrožene.

Kraj dejanja so zavarovali in omejili gibanje ter opravili potrebna preiskovalna dejanja. Več informacij bodo posredovali po opravljenem ogledu in zbranih obvestilih.

Po zaenkrat še neuradnih podatkih Štajerskega tednika naj bi se zgodila družinska tragedija. Mož naj bi ubil svojo ženo, ki naj bi že pred časom vložila zahtevek za razvezo zakona.