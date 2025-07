Enega napadalca na 70-letnega kmetovalca že prijeli

Domačini iz Kleč imajo težave z nekaterimi Romi že več kot 15 let, pri čemer so se do zdaj bali zgolj za svojo lastnino, po brutalnem napadu, o katerem smo obširno, poročali včeraj, pa jih je strah tudi za lastno varnost. Od policije pričakujejo, da jih bo zaščitila, če ne bo sistemskih ukrepov pa bodo stvari vzeli v svoje roke.