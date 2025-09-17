Enega našli, dva mariborska roparja policisti še vedno iščejo

Vse, ki bi iskani osebi opazili ali imeli informacije o tem, kje se nahajata, pozivajo, da jih o tem nemudoma obvestijo – na telefonsko številko policije 113 ali anonimni telefon 080 1200.

S Policijske uprave (PU) Maribor sporočajo, da so enega od treh moških (21-letnika), osumljenih ropov poslovnih prostorov, našli. Časnik Večer poroča, da se je 21-letni osumljenec v spremstvu odvetnika sam predal Policiji, krivdo za rop pa zanika. Na PU Maribor pa so za STA potrdili le, da so ga izsledili. Še vedno pa iščejo 25-letnega Bajrama Halitija in 19-letnega Angelina Schnebergerja , oba doma z območja Maribora.

Moške iščejo v okviru kriminalistične preiskave kaznivih dejanj ropov treh poslovnih prostorov v Mariboru, in sicer 2. in 19. julija ter 2. septembra.

V prvem primeru je bil mariborski Operativno-komunikacijski center v sredo, 2. julija, okrog 14.15 obveščen o kaznivem dejanju ropa v trafiki na Razlagovi ulici v Mariboru. Zamaskirani moški, oblečeni v črna oblačila, so vstopili v notranjost trafike ter zgrozili tam zaposlenima, grožnjo pa podkrepili tudi z orožjem. Ukradli so denar, nato pa prostore zapustili in odpeljali z osebnim avtomobilom, po vsej verjetnosti znamke BMW, črne barve, mariborskega registrskega območja. Mariborski policisti so takrat sporočili, da so osumljenci visoki med 180 in 190 centimetri, temne polti, temnih kratko pristriženih las, eden od njih je suhe, ostala dva pa čokate postave. Oblečeni so bili v temna oblačila, eden od njih je imel obraz v celoti pokrit z masko, ostala dva sta nosila 'medicinski' maski. Govorili so srbo-hrvaško.

O drugem ropu poslovnega prostora na območju Slovenske ulice v Mariboru so bili policisti obveščeni v soboto, 19. julija, okrog 9. ure. Na lokacijo so bili nemudoma napoteni policisti, ki so pričeli z ogledom kraja kaznivega dejanja. Po informacijah je zamaskirani neznanec vstopil v poslovni prostor in od zaposlene zahteval denar oziroma zlatnino in druge izdelke, pri tem pa jo udaril. V prostore je nato vstopil tudi drugi neznanec, skupaj pa sta nato ukradla še več dragocenih predmetov. Ko sta želela oditi, ju je skušal ustaviti mimoidoči, eden od moških ga je pri tem udaril, nakar sta storilca zbežala. S kraja naj bi se odpeljala s temnejšim skuterjem brez registrskih označb, z rdečim napisom. Eden od njiju je visok okoli 185 centimetrov in srednje postave, drugi pa 175 cm in močnejše postave, so takrat sporočili s PU Maribor. Oba sta bila oblečena v črna oblačila, nosila podkapi in črni čeladi (eden z napisom Piaggio, drugi z belimi črtami), s seboj pa imela torbo modre barve. Sprva naj bi se odpeljala v smeri Strossmayerjeve ulice, po nekaterih informacijah pa naj bi ju nazadnje videli na območju Tabora v Mariboru. Po prvih ocenah je nastala skupna materialna škoda v višini 80.000 eur.

V začetku septembra pa sta najmanj dva od moških 'udarila' še tretjič. 2. septembra okrog 13.30 so bili mariborski policisti obveščeni o tem, da sta dva moška pristopila do manjše mariborske prodajalne. Ob vstopu sta od prodajalke z uporabo fizične sile zahtevala gotovino, poleg te pa ukradla še nekatere druge predmete. Po dejanju sta sedla v avtomobil in pobegnila, so takrat sporočili s PU Maribor.