Enega od pobeglih koprskih zapornikov izsledili v Italiji

Slovenska policija pobegla zapornika Dragana Milosavljevića in Damjana Mitrovića še vedno išče. Enega od dveh zapornikov, ki sta pobegnila iz koprskega zapora, so italijanski organi pregona izsledili v Italiji. Šefa koprskega in vseh slovenskih zaporov medtem že dvanajsti dan nočeta pojasnjevati okoliščin pobega. Sporočila sta le, da sta imenovala komisijo, ki preučuje morebitne pomanjkljivosti v sistemu varovanja, vendar pa za zdaj rezultatov še ni.

Anonimni vir trdi, da so jima beg močno olajšale zapuščene vzmetnice ob stavbi zapora.

Damjan Mitrović se je včeraj oglasil uredništvu časnika Oslobođenjein zatrdil. "Jaz sem v Italiji, ker imam tukaj azil. Nimam nobene veze z umorom Ostojiča," je pojasnil v telefonskem pogovoru z novinarji omenjenega časnika. Kot je še dodal, se je po begu iz slovenskega zapora s svojo družino zatekel v Italijo.

Umor Ostojića še vedno uganka

Medtem so iz Interpola BiH sporočili, da zaradi umora v Sarajevu ne iščejo nobenega od pobeglih zapornikov iz koprskega zapora. Slovenska policija je bosanske kolege za ta podatek zaprosila po tistem, ko so o tem poročali bosanski mediji.

Preiskava umora v Sarajevu se je tako po poročanju bosansko-hercegovskih medijev vrnila na začetek. Policija še vedno ne ve niti, kaj je bil motiv za umor Miloša Ostojića, solastnika lokala Sparta iz vzhodnega Sarajeva. Čeprav so v povezavi z umorom privedli in zaslišali več ljudi, nikogar niso pridržali.

Za umor so sprva sumili 40-letnega Mitroviča, državljana Srbije, in 41-letnega Milosavljevića, državljana BiH, ki sta dva dni pred novim letom uspela zbežati iz zapora v Kopru. V povezavi z umorom so pred dnevi pridržali Admirja Hodžića, za katerega so sumili, da je morilcem nudil zatočišče po umoru, vendar so ga po zaslišanju izpustili.