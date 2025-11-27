Enega oropal, še dvema grozil: po klicu očeta policisti prijeli 22-letnika

Okoli 14.28 je sprva še neznani storilec v Murski Soboti mladoletnika z resnimi grožnjami prisilil, da mu izroči denar. Njegov oče je poklical Policijo, ki je ob 15.10 izsledila in prijela osumljenca.

Odredili so mu pridržanje in mu zasegli predmete, ki bodo v nadaljevanju preiskave služili kot dokaz.

Z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je isti storilec pred ropom grozil še dvema mladoletnikoma.

22-letnega osumljenca bodo kazensko ovadili zaradi storitve kaznivih dejanj ropa in grožnje.