Enega oropal, še dvema grozil: po klicu očeta policisti prijeli 22-letnika

Okoli 14.28 je sprva še neznani storilec v Murski Soboti mladoletnika z resnimi grožnjami prisilil, da mu izroči denar. Njegov oče je poklical Policijo, ki je ob 15.10 izsledila in prijela osumljenca.
Odredili so mu pridržanje in mu zasegli predmete, ki bodo v nadaljevanju preiskave služili kot dokaz.
Z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je isti storilec pred ropom grozil še dvema mladoletnikoma.
22-letnega osumljenca bodo kazensko ovadili zaradi storitve kaznivih dejanj ropa in grožnje.
