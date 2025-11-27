Svetli način
Črna kronika

Enega oropal, še dvema grozil: po klicu očeta policisti prijeli 22-letnika

Murska Sobota, 27. 11. 2025 18.20 | Posodobljeno pred 11 minutami

Avtor
M.S.
Komentarji
1

Oče mladoletnika je murskosoboške policiste obvestil, da je neznanec sredi dneva oropal njegovega mladoletnega sina. Policija je v pol ure izsledila osumljenca in mu odvzela prostost.

Okoli 14.28 je sprva še neznani storilec v Murski Soboti mladoletnika z resnimi grožnjami prisilil, da mu izroči denar. Njegov oče je poklical Policijo, ki je ob 15.10 izsledila in prijela osumljenca.

Odredili so mu pridržanje in mu zasegli predmete, ki bodo v nadaljevanju preiskave služili kot dokaz.

Z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je isti storilec pred ropom grozil še dvema mladoletnikoma.

22-letnega osumljenca bodo kazensko ovadili zaradi storitve kaznivih dejanj ropa in grožnje.

Slovenska policija (slika je simbolična).
Slovenska policija (slika je simbolična). FOTO: Shutterstock
rop murska sobota
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
112113
27. 11. 2025 18.31
Lahko bi navedli da se gre za kaksnega strojana, hudoroviča in podobne. A ja, ne smete.
ODGOVORI
0 0
