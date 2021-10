Enega osumljenca s fotografij prepoznali, drugega še iščejo

Policija se je pri iskanju osumljenih za kazniva dejanja, storjena na protestih prejšnji torek, obrnila na javnost in očitno se ji je to izplačalo. Danes, dan po objavi fotografij v medijih, so namreč že sporočili, da so enega od obeh moških s fotografij prepoznali, medtem ko drugega še iščejo.

Vse, ki bi imeli informacije o njem ali o kaznivih dejanjih na protestih, zato še vedno naprošajo, naj to sporočijo na najbližjo policijsko postajo, pokličejo na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200 oziroma pišejo po elektronski pošti na naslov protesti.pulj@policija.si.