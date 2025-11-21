Enemu oškodovancu izpraznili bančni račun, drugi ostal brez 76 tisočakov

Na Policijski upravi (PU) Koper obravnavajo dve spletni goljufiji. Policisti Policijske postaje Ilirska Bistrica obravnavajo spletno goljufijo s področja kriptovalut. Neznanec je namreč oškodovanko vodil pri vlaganju ter ji za tem ukradel več tisoč evrov.

Spletno goljufijo prav tako obravnavajo sežanski policisti. Kot so sporočili s PU Koper, je občan najprej navezal tesnejše stike z žensko in ji v zadnjih mesecih z namenom posojila nakazal več tisoč evrov. Nato je preko interneta spoznal osebe, ki so mu ponudile pomoč pri vračilu posojenega denarja.

Oškodovanec jim je posredoval podatke o svoji bančni kartici in dokumentih ter nato ugotovil, da ima prazen bančni račun.

Z mariborske policijske uprave so medtem sporočili, da se je spletna goljufija s kriptovalutami zgodila tudi na območju Slovenske Bistrice. Občan naj bi namreč opravil nakup kriptovalut, ko pa je želel sredstva dvigniti, ga je neznanec prepričal, da mora nakazati sredstva še za plačilo davka.

Občan naj bi bil skupno oškodovan za okoli 76.000 evrov. Kot so še sporočili s PU Maribor, okoliščine kaznivega dejanja še preverjajo.