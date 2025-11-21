Svetli način
Črna kronika

Enemu oškodovancu izpraznili bančni račun, drugi ostal brez 76 tisočakov

Koper/Maribor, 21. 11. 2025 14.56

M.P.
20

Z mariborske in koprske policijske uprave poročajo o novih primerih spletnih goljufij. V Ilirski Bistrici je neznanec oškodovanki ukradel več tisoč evrov, v ločenem primeru pa so moškega iz Sežane ogoljufali kar dvakrat. Mariborski policisti so medtem obravnavali spletno goljufijo s kriptovalutami, pri čemer je oškodovanec izgubil 76.000 evrov.

Na Policijski upravi (PU) Koper obravnavajo dve spletni goljufiji. Policisti Policijske postaje Ilirska Bistrica obravnavajo spletno goljufijo s področja kriptovalut. Neznanec je namreč oškodovanko vodil pri vlaganju ter ji za tem ukradel več tisoč evrov.

Spletna prevara
Spletna prevara FOTO: Shutterstock

Spletno goljufijo prav tako obravnavajo sežanski policisti. Kot so sporočili s PU Koper, je občan najprej navezal tesnejše stike z žensko in ji v zadnjih mesecih z namenom posojila nakazal več tisoč evrov. Nato je preko interneta spoznal osebe, ki so mu ponudile pomoč pri vračilu posojenega denarja.

Oškodovanec jim je posredoval podatke o svoji bančni kartici in dokumentih ter nato ugotovil, da ima prazen bančni račun.

Z mariborske policijske uprave so medtem sporočili, da se je spletna goljufija s kriptovalutami zgodila tudi na območju Slovenske Bistrice. Občan naj bi namreč opravil nakup kriptovalut, ko pa je želel sredstva dvigniti, ga je neznanec prepričal, da mora nakazati sredstva še za plačilo davka.

Občan naj bi bil skupno oškodovan za okoli 76.000 evrov. Kot so še sporočili s PU Maribor, okoliščine kaznivega dejanja še preverjajo.

spletna goljufija prevara kriptovalute policija
KOMENTARJI (20)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
galeon
21. 11. 2025 16.44
+1
Nesposobneži se gredo vlagatelje. Imate bančne svetovalce in vse mogoče. A ne, vi ste najbolj pametni. Prav vam je.
ODGOVORI
1 0
Buča hokaido
21. 11. 2025 16.38
Ne razumem. Imaš 76.000€, pa hočeš še več?
ODGOVORI
0 0
sherlock2
21. 11. 2025 16.31
Ni dolgo od tega, ko sem v moji banki dvignil še tistih par tisočakov in jih vzidal v notranje stene...lp.
ODGOVORI
0 0
25.maj
21. 11. 2025 16.29
pohlep in slaboumnost ne poznata meja, imata pa posledice
ODGOVORI
0 0
Nace Štremljasti
21. 11. 2025 16.21
+2
kdaj bodo začeli podeljevati nobelove nagrade za neumnost,ter iznajdlivost,konkurenca bo ogromna,drugače pa vsa čast prevarantom so dobri ane
ODGOVORI
2 0
Letnik 1964
21. 11. 2025 16.17
+6
od kod ljudem s takim iq toliko denarja
ODGOVORI
6 0
daiči
21. 11. 2025 16.21
Eni ga poverbajo, drugi pa na lotu zadanejo.
ODGOVORI
0 0
Yoda
21. 11. 2025 16.28
+1
To so tisti, kateri podnajemnikom računajo 800€ mesečno. Pa izračunaj, koliko je to v 10 letih....
ODGOVORI
1 0
but_the_ppl_are_retarded
21. 11. 2025 16.17
+0
Taprvemu so spraznili račun, drugega pa olajšali za pičlih 76k €.
ODGOVORI
1 1
daiči
21. 11. 2025 16.22
+1
pičlih
ODGOVORI
1 0
daiči
21. 11. 2025 16.13
+3
Js mislm da bi banke svoje komitente najprej mogle poslt na iq test, predn bi jim dale spletno banko v uporabo. In bi biv določen nek minimalen iq nad katermu bi komitenti dobil te pravice. Ker kr zadne cajte berm kako ludje neznancem posilajo raznorazne kode in davcne stevilke ugotavlam da gre za raznorazne maloumne osebe katere imajo verjetno tud v vsakdanjm lajfu tezave z osnovnimi stvarmi.
ODGOVORI
3 0
robica03
21. 11. 2025 16.04
+2
Nimam nobenega družabnega omrežja.
ODGOVORI
2 0
Vojko Kos
21. 11. 2025 16.03
+1
Slovenci pa imajo denarja!
ODGOVORI
1 0
daiči
21. 11. 2025 16.23
Banke pravjo de 26MRD eur.
ODGOVORI
0 0
sebak81
21. 11. 2025 16.00
+3
Sami genialci
ODGOVORI
3 0
a res1
21. 11. 2025 15.59
+1
Bankirji na delu...
ODGOVORI
1 0
Protoc
21. 11. 2025 15.53
+3
Digitalni Euro in črne strani, ne bodo nikoli uspešni..vedno vec bo internetnih kraj..slej kot prej bo nekdo ostal praznega računa..ali pa če ne boš poslušen..sankcije..takrat bo pa kaos..keš je kraljica placevanja
ODGOVORI
3 0
BroNo1
21. 11. 2025 15.49
+9
Od kod toliko denarja?! Res nam nanjka finančna policija za preverjanje izvora denarja….
ODGOVORI
10 1
Banion
21. 11. 2025 15.44
+8
jaz ne razumem ljudi na facebuke objavljajo vse neumnosti kje so kaj delajo in podobno, če koga spremljaš si hitro ustvariš sliko kaj so njegove navade in kaj rad počne, takega potem hitro prepričaš še v to kako bo obogatel in od tu dalje ni daleč da ti zaupa bančne podatke. ko so ogoljufani pa jok in stok in niso nič krivi nič povedali itd.
ODGOVORI
9 1
periot22
21. 11. 2025 15.39
+8
Pohlep in prazni možgani!
ODGOVORI
9 1
