Eno leto pogojno za pilota, ki je povozil sosedo

Precej lažje bi mi bilo, če bi se poškodoval jaz. Tako obžalovanja polno je bilo priznanje 72-letnega Alojzija Šimenca na ljubljanskem okrožnem sodišču, kjer so strastnemu in izkušenemu pilotu, ki je leta 2016 v Dolu pri Ljubljani z letalom zbil sosedo in jo hudo poškodoval, prisodili eno leto pogojnega zapora v preizkusni dobi dveh let. Prav tako eno leto ne bo smel pilotirati.

FOTO: POP TV Alojzij Šimenc, ki bi raje videl, da bi se pred dvema letoma poškodoval sam, kot bolečino prizadejal drugemu, je na sodišču le priznal, da je kriv, da je z letalom trčil v sosedo. Zaradi iskrenega obžalovanja je kazen, ki bi sicer lahko bila tudi do pet let zapora, le leto pogojne in eno leto prepovedi letenja z ultralahkim letalom. Sosedo, ki Šimencu sicer noče škodovati, poškodbe še vedno spominjajo na dogodek. Spomnimo: Pred dobrima dvema letoma smo iz Dola pri Ljubljani poročali o nenavadni nesreči, da je letalo podrlo peško. Alojzij Šimenc je kot že večkrat prej pristajal na vzletno-pristajalni stezi blizu doma, domačini so stezo poznali. Ko se je letalo dotaknilo tal, je odskočilo in spremenilo smer. Ravno takrat sta se na poti ob pristajalni stezi sprehajali sosedi. Eni je uspelo odskočiti v ajdo, drugo je zadelo levo letalsko krilo. Polomilo ji je enajst reber, zlomilo roko na dveh mestih, poškodovalo vranico, v rami zdaj nosi protezo. A čeprav je od zavarovalnice dobila odškodnino, ji je skrušeni pilot ponujal še dodatnih 10 tisoč evrov iz lastnega žepa. Ker mu je, kot pravi, še vedno hudo.