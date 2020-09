Europol: Promet s kokainom v času pandemije cveti

Nezakonita trgovina s prepovedanimi drogami med pandemijo koronavirusa narašča, je sporočil strokovnjak za Europol. Promet s kokainom iz Južne Amerike v Evropo je dosegel "rekordne količine", je za dpadejalSascha Strupp, strateški analitik za trgovino z mamili pri agenciji EU za pregon. "Koronavirus ni imel nobenega vpliva na tihotapljenje po morskih poteh,"je dejal Strupp in trgovino z mamili označil za "rastoči trg".

Čeprav je bilo težko natančno oceniti, koliko drog je bilo pretihotapljenih, so preiskovalci opazili povečano količino zaseženih drog. V prvi polovici leta 2020 so v pristanišču Rotterdam zasegli več kot 25.000 kilogramov kokaina, več kot dvakrat toliko, kot so ga našli v istem obdobju leta 2019 – leta, ko so zasegli že rekordnih 34.000 kilogramov kokaina.

Nizozemska policija je prejšnji mesec našla največji laboratorij za kokain, odkrit na Nizozemskem, v mestu Nijeveen blizu nemške meje, ki je dnevno predelal okoli 200 kilogramov kokaina. Po podatkih Europola največ kokaina v Evropo pride prav prek Nizozemske, Belgije in Španije. Europol ocenjuje, da so kriminalne združbe v zadnjem času prešle na tihotapljenje mamil predvsem po morskih poteh in jih skrile med drugim blagom, kot je medicinska oprema, saj je letalski promet zaradi pandemije skoraj popolnoma zastal.