Evakuacija ZD Laško: prinesel kovček in trdil, da je v njem bomba

V začasno pisarno Zdravstvenega doma (ZD) Laško je dopoldne prišel moški, ki je na mizi pustil kovček, prisotnim povedal, da je v njem bomba, nato pa odšel. Celjski policisti, ki so jih o dogajanju obvestili ob 10.20, so kraj zavarovali ter zaradi varnosti evakuirali objekt. V laški zdravstveni dom so prišli tudi policisti oddelka za protibombno zaščito, ki so sumljivi kovček pregledali ter ugotovili, da v njem ni bilo eksplozivne naprave, so sporočili s Policijske uprave (PU) Celje. Občana so policisti že izsledili in ga bodo kazensko ovadili.