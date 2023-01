Evropsko tožilstvo nad utajo davkov, preiskave tudi v Sloveniji

Operacija Prikaz je potekala v Avstriji, Bolgariji, Češki, Estoniji, Nemčiji, Madžarski, Litvi, na Nizozemskem, Slovaškem in v Sloveniji. Kot so zapisali v Evropskem javnem tožilstvu (EPPO), so nezakonite aktivnosti povzročile 32 milijonov evrov škode.

Preiskava se je začela v letu 2021, kmalu po začetku delovanja EPPO. Kot navajajo na strani tožilstva, gre za tretji dan preiskave, prvič pa so se odvile aretcije. Doslej so zasegli za 5,2 milijona evrov brezžičnih slušalk za računalniške naprave. "Cilj preiskave je zbrati dokaze in odkriti več informacij o organizirani kriminalni združbi, ki je trgovala z drobnim elektronskim blagom iz Nemčije in ga preko slamnatih podjetij prodajala po vsej Evropi," so zapisali v EPPO.