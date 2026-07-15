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Črna kronika

Kriva uboja na mah, prejela pet let zaporne kazni

Maribor, 15. 07. 2026 14.26 pred 25 dnevi 3 min branja 7

Avtor:
STA
Mariborsko sodišče

Obtožena Fahrije Rama je bila na mariborskem okrožnem sodišču spoznana za krivo uboja na mah, ker je julija lani v Lovrencu na Pohorju zakrivila smrt 53-letnega moškega, s katerim je prebivala. Sodnica ji je dosodila pet let zapora, kar je leto manj od kazni, ki jo je zahtevalo tožilstvo. Sodba še ni pravnomočna.

"Pred seboj imamo tragičen primer, ko je žrtev kaznivega dejanja postala storilka kaznivega dejanja," je v obrazložitvi sodbe povedala sodnica. Po njenih besedah je Fahrije Rama kriva, da je na mah ubila moškega, s katerim je prebivala, ker jo je ta z napadom močno razdražil. "Bila je napadena prva," je izpostavila sodnica.

Iz dokaznega postopka po njenih besedah izhaja, da je pokojni obtoženi, ki je bila takrat v težki življenjski situaciji, ponudil pomoč, ko pa je začela oklevati, je stopnjeval pritisk nanjo. Med drugim naj bi jo vsiljivo prepričeval v spolne odnose, čeprav je to zavračala.

Sodišče v Mariboru
Sodišče v Mariboru
FOTO: Kanal A

Sodišče tudi ne dvomi, da je pokojni kritičnega dne obtoženo zaradi strahu, da bi odšla, napadel z nožem in jo porezal po roki. Obtožena mu je vzela nož in ga v afektu, ko je bila zaradi izkušenj v predhodnem partnerskem odnosu njena spodobnost obvladovanja lastnih dejanj bistveno zmanjšana, napadla in večkrat zabodla.

Tožilstvo je tik pred zaključkom dokaznega postopka spremenilo obtožnico in obtoženi namesto uboja očitalo uboj na mah, za kar je zagrožena kazen od enega do deset let zapora. Tožilka Tinka Berk je v današnjih zaključnih besedah ocenila, da je to kaznivo dejanje v celoti dokazano. Kot je izpostavila, obtožena ni zanikala, da je moškemu povzročila hude poškodbe, ker se je bala za svoje življenje.

Tožilka priznava, da je bila obtoženka v preteklosti žrtev psihičnega in fizičnega nasilja, v njenem odnosu z oškodovancem pa je v času skupnega bivanja prihajalo do napetosti. Na kraju dogodka je bil najden nož, na katerem so bile biološke sledi tako pokojnega kot obtožene in tudi slednja je bila v dogodku poškodovana, izvedensko mnenje pa je izključilo možnost samopoškodovanja.

Na osnovi celotnega kazenskega postopka je jasno, da je obtožena ubila moškega v stanju močne razdraženosti oz. afekta, je povedala Berk. Zavrnila pa je možnost ravnanja obtožene v silobranu, kar je trdila obramba, in temu je sledilo tudi sodišče. Po besedah tožilke je obtožena na sodišču povedala, da ji oškodovanec ni poskušal vzeti noža nazaj.

Sodnica je v obrazložitvi med drugim navedla, da je obtožena nadaljevala z vbodi še potem, ko je pokojni ni več napadal. Po dejanju je nož nastavila v roko oškodovanca, sestri pa je po telefonu povedala, da se ga je rešila.

Med odločilnimi dejstvi je tožilka izpostavila še silovitost napada in veliko število vbodov. Prav tako obtožena zabodenemu ni nudila pomoči ali poklicala policije, je izpostavila tožilka in predlagala kazen šest let zapora.

Zagovornica obtožene Sabina Žurga je menila, da je primernejša opustitev kazni, ker da je šlo za prekoračen silobran. "Dokazni postopek je potrdil, da je bila napadena z nožem. Prvi je po nožu posegel on in jo porezal," je izpostavila. Po njenih besedah je šlo pri obtoženi za nepremišljen in hipen zamah v strahu za svoje življenje, vsak pa se ima pravico braniti pred napadom.

Telefonska komunikacija med vpletenima po besedah zagovornice kaže stopnjevanje pritiska. On naj bi obtoženi poslal tudi po 19 sporočil SMS v eni uri, ta pa so vsebovala tako obljube kot grožnje. V kritičnem trenutku je bila presoja okoliščin pri obtoženi po besedah zagovornice bistveno okrnjena zaradi preteklih izkušenj nasilja, občutek izjemne ogroženosti pa je potrdilo tudi psihološko izvedensko mnenje.

Fahrije Rama danes ni želela več ničesar dodati. Brat pokojnega pa je dejal, da ta ni bil slab človek. "Ne bom trdil, da je vse v življenju storil prav, a takšne smrti si ni zaslužil," je povedal.

Sodišče je pri višini kazni poleg bistveno zmanjšane prištevnosti v kritičnem trenutku med drugim upoštevalo obtoženkino predhodno nekaznovanost, ji je pa kljub drugačnemu predlogu obrambe podaljšalo pripor, ki je bil odrejen zaradi ponovitvene nevarnosti.

Glede morebitne pritožbe na sodbo se tako tožilstvo kot obramba danes še nista želela izreči.

uboj na mah nasilje zapor kazen
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KOMENTARJI7

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
chubba
18. 07. 2026 17.18
Ko so se začeli nevladniki in razni specialisti vtikovat v programe prevzgoje in kaznovanja je šla naša zakonodaja in red samo še navzdol. Alkohol je hudo oteževalna okoliščina v prometu , pri umorih in nasilju pa prav nasprotno. Pa razumi kazenske experte in kvazi Slo. strokovnjake kazenskega prava.
Odgovori
0 0
Šumsko voče
17. 07. 2026 18.50
In zdaj naj ta fahrija dela v zaporu da si zasluzi za hrano spanje zdravnika
Odgovori
0 0
Observatore kita
16. 07. 2026 08.05
Tole je bila samoobramba Ne pomeni ne
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+1
2 1
Hudi časi
15. 07. 2026 18.54
Koliko je vredno človeško življenje? Pet let zapora. Če si priden, še kakšen dan manj.
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+1
5 4
Observatore kita
17. 07. 2026 11.12
Samoobramba
Odgovori
+1
1 0
kr en33
15. 07. 2026 16.10
Svasta
Odgovori
+1
3 2
stoinena
15. 07. 2026 14.52
5 let dobiš če koga ubiješ?
Odgovori
+3
6 3
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