Kriva uboja na mah, prejela pet let zaporne kazni

Iz dokaznega postopka po njenih besedah izhaja, da je pokojni obtoženi, ki je bila takrat v težki življenjski situaciji, ponudil pomoč, ko pa je začela oklevati, je stopnjeval pritisk nanjo. Med drugim naj bi jo vsiljivo prepričeval v spolne odnose, čeprav je to zavračala.

"Pred seboj imamo tragičen primer, ko je žrtev kaznivega dejanja postala storilka kaznivega dejanja," je v obrazložitvi sodbe povedala sodnica. Po njenih besedah je Fahrije Rama kriva, da je na mah ubila moškega, s katerim je prebivala, ker jo je ta z napadom močno razdražil. "Bila je napadena prva," je izpostavila sodnica.

Sodišče tudi ne dvomi, da je pokojni kritičnega dne obtoženo zaradi strahu, da bi odšla, napadel z nožem in jo porezal po roki. Obtožena mu je vzela nož in ga v afektu, ko je bila zaradi izkušenj v predhodnem partnerskem odnosu njena spodobnost obvladovanja lastnih dejanj bistveno zmanjšana, napadla in večkrat zabodla.

Tožilstvo je tik pred zaključkom dokaznega postopka spremenilo obtožnico in obtoženi namesto uboja očitalo uboj na mah, za kar je zagrožena kazen od enega do deset let zapora. Tožilka Tinka Berk je v današnjih zaključnih besedah ocenila, da je to kaznivo dejanje v celoti dokazano. Kot je izpostavila, obtožena ni zanikala, da je moškemu povzročila hude poškodbe, ker se je bala za svoje življenje.

Tožilka priznava, da je bila obtoženka v preteklosti žrtev psihičnega in fizičnega nasilja, v njenem odnosu z oškodovancem pa je v času skupnega bivanja prihajalo do napetosti. Na kraju dogodka je bil najden nož, na katerem so bile biološke sledi tako pokojnega kot obtožene in tudi slednja je bila v dogodku poškodovana, izvedensko mnenje pa je izključilo možnost samopoškodovanja.

Na osnovi celotnega kazenskega postopka je jasno, da je obtožena ubila moškega v stanju močne razdraženosti oz. afekta, je povedala Berk. Zavrnila pa je možnost ravnanja obtožene v silobranu, kar je trdila obramba, in temu je sledilo tudi sodišče. Po besedah tožilke je obtožena na sodišču povedala, da ji oškodovanec ni poskušal vzeti noža nazaj.

Sodnica je v obrazložitvi med drugim navedla, da je obtožena nadaljevala z vbodi še potem, ko je pokojni ni več napadal. Po dejanju je nož nastavila v roko oškodovanca, sestri pa je po telefonu povedala, da se ga je rešila.

Med odločilnimi dejstvi je tožilka izpostavila še silovitost napada in veliko število vbodov. Prav tako obtožena zabodenemu ni nudila pomoči ali poklicala policije, je izpostavila tožilka in predlagala kazen šest let zapora.

Zagovornica obtožene Sabina Žurga je menila, da je primernejša opustitev kazni, ker da je šlo za prekoračen silobran. "Dokazni postopek je potrdil, da je bila napadena z nožem. Prvi je po nožu posegel on in jo porezal," je izpostavila. Po njenih besedah je šlo pri obtoženi za nepremišljen in hipen zamah v strahu za svoje življenje, vsak pa se ima pravico braniti pred napadom.

Telefonska komunikacija med vpletenima po besedah zagovornice kaže stopnjevanje pritiska. On naj bi obtoženi poslal tudi po 19 sporočil SMS v eni uri, ta pa so vsebovala tako obljube kot grožnje. V kritičnem trenutku je bila presoja okoliščin pri obtoženi po besedah zagovornice bistveno okrnjena zaradi preteklih izkušenj nasilja, občutek izjemne ogroženosti pa je potrdilo tudi psihološko izvedensko mnenje.

Fahrije Rama danes ni želela več ničesar dodati. Brat pokojnega pa je dejal, da ta ni bil slab človek. "Ne bom trdil, da je vse v življenju storil prav, a takšne smrti si ni zaslužil," je povedal.

Sodišče je pri višini kazni poleg bistveno zmanjšane prištevnosti v kritičnem trenutku med drugim upoštevalo obtoženkino predhodno nekaznovanost, ji je pa kljub drugačnemu predlogu obrambe podaljšalo pripor, ki je bil odrejen zaradi ponovitvene nevarnosti.

Glede morebitne pritožbe na sodbo se tako tožilstvo kot obramba danes še nista želela izreči.