'Vožnja 260 kilometrov na uro pomeni poskus samomora'

Policisti specializirane enote za nadzor prometa so z nadvoza avtoceste z radarjem ujeli 41-letnega voznika pri Zalokah blizu Krškega – z eno največjih hitrosti, ki so bile v zadnjem času zabeležene pri nas. To so sporočili novomeškim policistom, s katerimi so sodelovali pri nadzoru.

"Policisti so že na nadvozu ugotovili, da je jih je moral nekako opaziti, zato je hitrost že zmanjšal," je povedal Robert Vehovec iz Sektorja prometne policije v Generalni policijski upravi. Da bi se jim izognil, je zapeljal na počivališče Čatež ob Savi, čez nadvoz in proti Ljubljani. A to ni bilo vse. "Pred izvozom za Krško se je ustavil na avtocesti in preveril, ali lahko zapustil avtocesto, da ga Policija ne bi ustavils. Predvidevamo, da je bilo tako." Ko je zapeljal z avtoceste, so ga ustavili novomeški policisti.

Na AMZS menijo, da hitrost 260 kilometrov na uro pomeni "poskus samomora". "'Pri enormno veliki hitrosti bomo zelo težko kar koli naredili, kar pa je največji problem, saj cesta ni dirkališče."

Voznik je bil kaznovan z globo 1200 evrov in devetimi kazenskimi točkami za prehitro vožnjo."Ker je namenoma ustavil na avtocesti za določen čas, kar je tudi prepovedano, je bil kaznovan še z dodatnimi 300 evri globe," dodaja Vehovec.

Pri takšni hitrosti so tudi zavorne poti ekstremno dolge. "Tisti, ki se vozijo 130 kilometrov na uro in bi v takem primeru prehitevali, bi voznika težko zaznali, prav tako pa je vprašanje, ali bo ta voznik lahko odreagiral in zmanjšal hitrost."

V takšnih primerih so možnosti za dober izid, če se zgodi nesreča, praktično nične, poudarja Vehovec. Da bi bilo takšnih voznikov čim manj, bo od prvega junija skrbela avtocestna policija.

V konkretnem nadzoru so policisti ugotovili pet voznikov, ki so vozili hitreje kot 200 kilometrov na uro.