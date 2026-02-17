Naslovnica
Črna kronika

Sedemmilijonska goljufija: fiktivne gradbene storitve, slamnati direktorji ...

Maribor , 17. 02. 2026 11.30 pred 1 uro 3 min branja 9

Avtor:
A.K.
Slovenska policija

Mariborski kriminalisti preiskujejo dva primera gospodarske kriminalitete, ki vključujeta fiktivne gradbene storitve in davčne utaje. Osumljenci naj bi si s tem pridobili okoli sedem milijonov evrov protipravne koristi, med preiskavo pa so pridržali osem oseb. Postopki še potekajo pod okriljem Specializiranega državnega tožilstva in Okrožnega državnega tožilstva v Mariboru.

Mariborski kriminalisti so pretekli teden izvedli več operativnih aktivnosti v zvezi s preiskovanjem več kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete. Aktivnosti so bile izvedene v dveh predkazenskih postopkih.

Prvi predkazenski postopek se nanaša na prijavo, ki so jo prejeli od enega izmed državnih organov v letu 2024, iz katere je izhajalo, da več osumljenih, zastopnikov gospodarskih družb v Sloveniji, sistematično v imenu navedenih družb v poslovnih knjigah izkazuje prejete račune več gospodarskih družb iz tujine. Prejeti računi se nanašajo na fiktivne gradbene in druge storitve, za katere je bil v davčnih inšpekcijskih postopkih ugotovljen sum, da dejansko niso bile opravljene. 

Goljufija
Goljufija
FOTO: Shutterstock

Osumljene osebe so na podlagi tega s transakcijskih računov slovenskih družb in družb v tujini, ki jih obvladujejo po t. i. ''slamnatih'' direktorjih, dvigovale gotovino in obračunavale druge neupravičene stroške. Z izvršitvijo navedenih kaznivih dejanj so si osumljene fizične in pravne osebe v času od 2020 do 2022 pridobile protipravno premoženjsko korist v višini cca. sedem milijonov evrov. Ta predkazenski postopek še ni zaključen, poteka pa zoper dve pravni in zoper dve fizični osebi zaradi suma kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, pranja denarja in davčne zatajitve. Predkazenski postopek usmerja Specializirano državno tožilstvo RS.

Drug predkazenski postopek se izvaja na podlagi prijave, ki so jo prejeli februarja 2025 v zvezi z nakazilom v višini okrog 9,8 milijona evrov od oškodovane družbe v tujini na en transakcijski račun slovenske pravne osebe, od tu pa je bilo nato na več transakcijskih računov pravnih oseb v Sloveniji in tujini prenakazana večina tako pridobljenega denarja. 

Ugotovili so, da so osumljeni zastopniki ene pravne osebe sporna nakazila utemeljevali z investicijami, ki naj bi se izvajale v tujini, pri tem pa je bil podan sum, da so utemeljitve navedene zgolj s ciljem prikrivanja dejanskega namena oziroma storitve kaznivega dejanja goljufije na škodo oškodovane družbe v tujini. Z nadaljnjimi prenakazili na transakcijske račune v republiko Slovenijo in tujino so poskušali zakriti izvor tako pridobljenih sredstev oziroma so osumljeni storitve kaznivega dejanja pranja denarja. Predkazenski postopek še ni zaključen, poteka pa zoper pet pravnih in zoper sedem fizičnih oseb, vsi so državljani Republike Slovenije, zaradi suma kaznivega dejanja goljufije in pranja denarja. Drug predkazenski postopek usmerja Okrožno državno tožilstvo v Mariboru.

Hišne preiskave: pridržali osem oseb

Ker se v obeh obravnavanih predkazenskih postopkih pojavljajo iste osumljene osebe, so kriminalisti prejšnji teden na podlagi izdanih odredb pristojnih sodišč v obeh zadevah na območju Policijske uprave Maribor izvedli skupno 14 hišnih preiskav stanovanjskih in poslovnih prostorov in osebnih avtomobilov in več drugih opravil v skladu z določili Zakona o kazenskem postopku na območju države. Prejšnji teden je bilo tako pridržanih skupno osem osumljenih oseb, vsem pa je bilo pridržanje odpravljeno, ko so prenehali razlogi za pridržanje.

Za kazniva dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, davčne zatajitve in goljufije je predvidena kazen zapora od enega do osmih let, za kaznivo dejanje pranja denarja pa kazen zapora do osmih let in denarna kazen.

gospodarski kriminal maribor gospodarska kriminaliteta fiktivne storitve slamnati direktorji davčna utaja pranje denarja

Zastalo ji je srce, padla je na tla, rešila sta jo skrbna policista

Tovornjak trčil v betonsko ograjo, nato ga je odbilo v drug tovornjak

Covid 19
17. 02. 2026 13.01
Če bi hoteli preiskati Kolektor,rabite FBI ne inšpekcije...Poglejte samo stalne podizvajalce in druge naveze z državnimi uradniki,pa bo vse kristalno jasno.
Odgovori
0 0
veneti
17. 02. 2026 12.49
Lepo napisano ampak verjetno ne bo nikoli imen ker se priimki ne končajo lepo heheh.
Odgovori
+2
2 0
jugatneme
17. 02. 2026 12.47
A je to mogoče, v Sloveniji??? Odkar ni več službe SDK je vse vsak po svojem.....baje naj bi bila služba SDK ravno zaradi lažjih manipulacij tudi ukinjena..... Morda pa še pride finančna policija.
Odgovori
+1
1 0
rogla
17. 02. 2026 12.37
Zakaj so imena takih kriminalcev varovana skrivnost, majhnih rib pa vsaj z začeticami, kar tudi ni prav! Edino pravilno bi bilo, in se tem bi se izognili nadaljevanjem s takšno prakso, če se obelodanijo imena in priimki kriminalcev!
Odgovori
+1
2 1
rogla
17. 02. 2026 12.40
... in s tem bi ...
Odgovori
-2
0 2
300 let do specialista
17. 02. 2026 12.32
SLO raj za poštenjake.
Odgovori
+4
4 0
devlon
17. 02. 2026 12.31
Mhm...bodo komu tudi kaj vzeli? Bo kdo ostal brez strehe nad glavo? Al je to bolj zato, da imam sodstvo delo s samim seboj
Odgovori
+4
4 0
Banion
17. 02. 2026 12.30
upam da jih bodo tudi obsodili ne da bo nek jezični advokat dosegel izločanje dokazov. To izločanje dokazov bi morali ukiniti, izloči se lahko samo priznanje pridobljeno z batinami
Odgovori
+2
2 0
Rudar1
17. 02. 2026 12.04
In kakšen bo epilog. Zastaranje ali pa 6 mesecev pogojne. Velika kraja se v Sloveniji splača. Jankoviči in podobni...
Odgovori
+10
10 0
