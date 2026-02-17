Sedemmilijonska goljufija: fiktivne gradbene storitve, slamnati direktorji ...

Mariborski kriminalisti so pretekli teden izvedli več operativnih aktivnosti v zvezi s preiskovanjem več kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete. Aktivnosti so bile izvedene v dveh predkazenskih postopkih. Prvi predkazenski postopek se nanaša na prijavo, ki so jo prejeli od enega izmed državnih organov v letu 2024, iz katere je izhajalo, da več osumljenih, zastopnikov gospodarskih družb v Sloveniji, sistematično v imenu navedenih družb v poslovnih knjigah izkazuje prejete račune več gospodarskih družb iz tujine. Prejeti računi se nanašajo na fiktivne gradbene in druge storitve, za katere je bil v davčnih inšpekcijskih postopkih ugotovljen sum, da dejansko niso bile opravljene.

Goljufija FOTO: Shutterstock

Osumljene osebe so na podlagi tega s transakcijskih računov slovenskih družb in družb v tujini, ki jih obvladujejo po t. i. ''slamnatih'' direktorjih, dvigovale gotovino in obračunavale druge neupravičene stroške. Z izvršitvijo navedenih kaznivih dejanj so si osumljene fizične in pravne osebe v času od 2020 do 2022 pridobile protipravno premoženjsko korist v višini cca. sedem milijonov evrov. Ta predkazenski postopek še ni zaključen, poteka pa zoper dve pravni in zoper dve fizični osebi zaradi suma kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, pranja denarja in davčne zatajitve. Predkazenski postopek usmerja Specializirano državno tožilstvo RS. Drug predkazenski postopek se izvaja na podlagi prijave, ki so jo prejeli februarja 2025 v zvezi z nakazilom v višini okrog 9,8 milijona evrov od oškodovane družbe v tujini na en transakcijski račun slovenske pravne osebe, od tu pa je bilo nato na več transakcijskih računov pravnih oseb v Sloveniji in tujini prenakazana večina tako pridobljenega denarja. Ugotovili so, da so osumljeni zastopniki ene pravne osebe sporna nakazila utemeljevali z investicijami, ki naj bi se izvajale v tujini, pri tem pa je bil podan sum, da so utemeljitve navedene zgolj s ciljem prikrivanja dejanskega namena oziroma storitve kaznivega dejanja goljufije na škodo oškodovane družbe v tujini. Z nadaljnjimi prenakazili na transakcijske račune v republiko Slovenijo in tujino so poskušali zakriti izvor tako pridobljenih sredstev oziroma so osumljeni storitve kaznivega dejanja pranja denarja. Predkazenski postopek še ni zaključen, poteka pa zoper pet pravnih in zoper sedem fizičnih oseb, vsi so državljani Republike Slovenije, zaradi suma kaznivega dejanja goljufije in pranja denarja. Drug predkazenski postopek usmerja Okrožno državno tožilstvo v Mariboru.

Hišne preiskave: pridržali osem oseb