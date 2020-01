Filmski lov na voznika: pod vplivom drog bežal pred policisti in povzročil dve nesreči

Policisti so že večkrat obravnavali 25-letnega moškega iz okolice Maribora in mu zasegli že več vozil, ki jih je vozil, ker nima vozniškega dovoljenja, praviloma pa vozi neregistrirana vozila, so sporočili s PU Maribor in podrobno opisali nespametno dejanje voznika.

Tega voznika so policisti PP Rače opazili 3. januarja okoli 9. ure zjutraj, ko je ponovno vozil neregistriran osebni avtomobil, brez nameščenih registrskih tablic, po Ptujski cesti v naselju Miklavž na Dravskem polju, iz smeri Loke proti Mariboru.

Policista sta zapeljala za voznikom in ga pričela pravilno ustavljati z uporabo svetlobnih in zvočnih znakov. Voznik se na znake ni odzval, hitrosti ni zmanjšal in ni ustavil, temveč je hitrost še pospešil in nadaljeval vožnjo proti Mariboru. Skozi naselje Miklavž je vozil s hitrostjo več kot 100 km/h, med vožnjo pa vsa vozila, ki jih je dohitel, prehitel po nasprotnem pasu, enkrat tudi daljšo kolono vozil.

Skozi krožno križišče na Ptujski cesti v Miklavžu je zapeljal po levi strani, po njemu nasprotnem smernem vozišču in s pospešeno vožnjo nadaljeval naprej proti Mariboru in se še vedno ni ustavil na znake policistov, ki sta še vedno vozila za njim in mu dajala znake, naj ustavi.

Pred naseljem Maribor, na Ptujski cesti, je voznik dohitel dva osebna avtomobila in ju prehitel po nasprotnem pasu, čeprav smerno vozišče za vožnjo vozil v nasprotni smeri ni bilo prosto v dolžini, ki je potrebna za prehitevanje, saj mu je nasproti pripeljalo osebno vozilo. Voznik tega vozila je moral zavirati in se umakniti skrajno desno, da je preprečil čelno trčenje, vendar sta se vozili kljub temu oplazili.

Bežeči voznik na mestu prometne nesreče ni ustavil, temveč je s pospešeno vožnjo nadaljeval po Ptujski cesti v naselje Maribor. V naselju Maribor, na dvopasovni Ptujski cesti v križišču z izvoznim krakom iz avtoceste A1, je z nezmanjšano hitrostjo zapeljal skozi križišče pri rdeči luči na semaforju, isto je storil tudi v križišču Ptujske ceste in Dogoške ceste. Takoj za tem križiščem je zavil desno, na parkirni prostor v smeri Domnove ulice, pri čemer pa hitrosti vozila ni prilagodil poteku ceste in svojim vozniškim sposobnostim, da bi vozilo ves čas obvladoval in ga bi lahko ustavil pred oviro, ki bi jo glede na okoliščine lahko pričakoval, zato mu na koncu uvoza do parkirnih boksov ni uspelo ustaviti oz. zaviti, temveč je zapeljal čez dvignjen robnik na zelenico, kjer je z levim bočnim delom vozila trčil oz. oplazil deblo manjšega okrasnega drevesa, istočasno pa z desnim prednjim vogalnim in bočnim delom vozila trčil v kovinski drog z dvema prometnima ogledaloma.

Vozil pod vplivom drog

Voznik tudi po tem ni ustavil, temveč je zapeljal čez pločnik in nadaljeval vožnjo po Dobravski ulici, kjer je nato vozilo zapustil in peš pobegnil s kraja. Policisti so ga kasneje izsledili in ga preizkusili z indikatorjem alkohola, ki pa je pokazal rezultat 0,00 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Je pa test pokazal, da je vozil pod vplivom prepovedanih drog.

Poleg tega je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil je neregistriran osebni avtomobil, brez nameščenih registrskih tablic in brez sklenjenega ustreznega zavarovanja za vozilo. Zaradi vseh opisanih kršitev in ker je povzročil kar dve prometni nesreči, ob tem pa ogrožal druge udeležence v prometu, ga bodo policisti kazensko ovadili pristojnemu tožilstvu. Seveda so mu tudi tokrat zasegli vozilo.