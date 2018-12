Filmski pobeg iz koprskega zapora: z žago in rjuhami ušla na prostost

"Ob sobotnem jutranjem bujenju in deljenju zajtrka v koprskem zaporu je bilo ugotovljeno, da se pripornika ne nahajata v sobi," pojasnjujejo v koprskih zaporih. Po pregledu nadzornih kamer je bilo ugotovljeno, da se je pobeg zgodil okrog pol četrte ure zjutraj."Pripornika sta pobegnila tako, da sta prežagala rešetke na oknu in jih po vsej verjetnosti s pomočjo pohištva v sobi upognila do te mere, da sta lahko splezala skozi odprtino. S pomočjo vrvi, spletene iz rjuh, sta se spustila na notranje dvorišče zapora, nato pa se s pomočjo zabojnikov za smeti in vrvi povzpela preko rezilne žice na streho tovornega vhoda. Od tam sta se s pomočjo prirejene vrvi spustila preko zunanjega zida na cesto pri tovornem vhodu."

Dragan Milosavljević in Dragan Mitrović sta bila v koprskem priporu od 26. avgusta oziroma od 12. septembra letos. Oba sta skladno s Kazenskim zakonikom Srbije obtožena neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, zaradi česar je bila zahtevana izročitev Republiki Srbiji. Pripornik Milosavljević je osumljen tudi prepovedanega prehajanje meje.

Ugotovitev zavoda: Nadzor pravosodnih policistov je bil pomanjkljiv

V Zavodu za prestajanje kazni zapora Koper so opravili rekonstrukcijo dogodka, po kateri so ugotovili, da sta pripornika pobeg skrbno načrtovala in natančno preverila tudi aktivnosti in postopke pravosodnih policistov v nočnem času."Prve ugotovitve kažejo na to, da je bil nadzor pravosodnih policistov v nočni izmeni pomanjkljiv," so sporočili z Zavoda.

Dodali so, da je bil v 15 letih delovanja to sicer prvi izvršeni pobeg pri njih. "Doslej nikoli ni bilo odkritih prerezanih rešetk, ugotovljene so bile le manjše odrgnine in druge priprave na pobeg, kar pa so pravosodni policisti vedno pravočasno odkrili in preprečili pobeg," poudarjajo.

Generalni direktor Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij je že imenoval posebno komisijo, ki bo ugotavljala okoliščine pobega ter morebitno odgovornost zaposlenih.