Na Frankolovem, nedaleč od Celja, se je odvijal pravi filmski rop. V noči na torek so trije predrzni roparji vlomili v hišo, vstopili v spalnico, na postelji zvezali lastnika hiše in njegovo partnerico ter odnesli večjo količino gotovine in zlata. Ukradli so tudi novejše, šele 5 mesecev staro osebno vozilo. Na pomoč je policijo poklical šele sosed, kamor se je, potem ko se ji je uspelo odvezati, zatekla partnerica lastnika hiše.

