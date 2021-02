Fizični obračun dveh skupin na bencinskem servisu v Ljubljani

Policisti PU Ljubljana so bili včeraj okoli 19. ure obveščeni o množičnem pretepu na Celovški cesti. Po do sedaj zbranih informacijah sta se skupini, v eni je bilo pet oseb, v drugi pa štiri, najprej sprli, nato pa je prišlo do pretepa. Udeleženci pretepa so uporabljali tudi nevarne predmete, ki so jih našli na kraju. V obračunu sta bili dve osebi lažje telesno poškodovani, zato so ju oskrbeli v ljubljanskem kliničnem centru.

V dogodku je nastala škoda na objektu in artiklih bencinskega servisa, so sporočili policisti. Prav tako je nastala tudi škoda na osebnem vozilu, ki je v lasti udeleženca pretepa.

Policisti dogodek še preiskujejo, o vseh ugotovitvah pa bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.