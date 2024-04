Fizično in spolno zlorabljal pastorki: obsojen na 30 let zapora

Kot poroča Gorenjski glas, je Kranjsko okrožno sodišče 22. marca na tridesetletno zaporno kazen obsodilo 53-letnega moškega, ki je dolga leta sistematično fizično in spolno zlorabljal hčerki svoje zunajzakonske partnerice. Ena izmed njiju velja za slabotno osebo. Moškega je Policiji prijavila ena izmed pastork. Sodba še ni pravnomočna, gre pa za najvišjo zakonsko predpisano zaporno kazen, razen za umore, teroristična dejanja, uboj predsednika republike ter dejanja genocida, hudodelstva zoper človečnost, vojnega hudodelstva in agresijo, izpostavljajo pri Gorenjskem glasu.

Zlorabe so se začele, ko sta bili mladoletni

Kot še poročajo, so se zlorabe začele, ko sta bili dekleti še mladoletni, moški pa je svoje početje tudi snemal, posnetke pa hranil. Sojenje je potekalo za zaprtimi vrati: "Sodišče je obtoženega spoznalo za krivega kaznivih dejanj spolnega napada na osebo, mlajšo od petnajst let (dve dejanji), spolnega nasilja (dve dejanji), spolne zlorabe slabotne osebe (dve dejanji), kršitve spolne nedotakljivosti ter prikazovanja, izdelave, posesti in posredovanja pornografskega gradiva. Prav tako je bil obsojen za storitev kaznivih dejanj nasilja v družini, zanemarjanja mladoletne osebe in surovega ravnanja ter omogočanja uživanja prepovedanih drog ali prepovedanih snovi v športu."