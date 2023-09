Francoz s porschejem po primorki vozil za rešilcem na nujni vožnji

Medtem ko so bili na nujni vožnji, je po primorski avtocesti za njimi s porschejem divjal francoski voznik. Reševalci so objestneža prijavili na koprsko policijsko upravo, policisti pa so nato pri Razdrtem izsledili 51-letnega Francoza in mu izrekli globo.

icon-expand Reševalno vozilo FOTO: Bobo Reševalci so v torek okoli 15.30 policiste Policijske uprave Koper obvestili, da za njihovim rešilnim vozilom na nujni vožnji od Vrhnike proti Kopru ves čas vozi osebni avtomobil Porsche GT3 s francoskimi registrskimi tablicami. Na Policijski upravi Koper so povedali, da so policisti voznika izsledili pri Razdrtem, 51-letnemu državljanu Francije pa so izrekli globo, ki jo je poravnal na kraju. Novela zakona o pravilih cestnega prometa, ki je bila sprejeta leta 2021, obravnava tudi tiste, ki ovirajo intervencijska vozila na nujni vožnji. Za neupoštevanje posebnih svetlobnih in zvočnih znakov, nameščenih na vozilih s prednostjo, znaša globa za voznika 300 evrov. Prav tako je s 300 evri kaznovana priključitev intervencijskemu vozilu in prehitevanje. S 160 evri pa se kaznuje oponašanje intervencijskih vozil s posebnimi svetlobnimi in zvočnimi znaki na vozilih, ki teh ne smejo uporabljati. Predpisana globa za nepravilno razvrščeno vozilo ob zastoju na avtocesti ali hitri cesti pa je 200 evrov.