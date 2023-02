Furs zasegel znamenitega maseratija doktorja davčnih utaj Roka Snežiča

Snežič sicer razlaga, da je lastnik avtomobila fizična oseba iz BiH, njegova žena pa ima ta avto v najemu. Ustavili so jo uslužbenci Fursa, a ker pri sebi ni imela vseh ustreznih dokumentov o vozilu, so ji ga na kraju samem zasegli. Zasežen bo, kot pravi Snežič, dokler žena ne dostavi vseh papirjev, ki jih zdaj čaka iz Bosne.

Kot pojasnjujejo na Fursu, lahko vozilo zasežejo zaradi suma kršitve carinskih predpisov, ki se nanašajo na vozilo. Po carinski zakonodaji EU se šteje avtomobil (prevozno sredstvo), registriran v tretji državi, kot blago z neunijskim statusom (carinsko blago).

Avtomobil, registriran v tretji državi, se lahko začasno uvozi, torej deklarira za postopek začasnega uvoza s popolno oprostitvijo plačila uvoznih dajatev, če so izpolnjeni pogoji, določeni v členu 212 DU:

- avtomobil je registriran izven carinskega območja Unije na ime osebe s sedežem zunaj tega območja in

- uporablja ga oseba s sedežem izven carinskega območja Unije, če gre za fizično osebo, se šteje kot sedež osebe njegovo običajno prebivališče. To je kraj, kjer oseba dejansko prebiva najmanj 185 dni v koledarskem letu zaradi osebnih ali poslovnih vezi.

V primeru, da se je ob kontroli ugotovilo, da z avtomobilom s tujo tablico upravlja oseba, ki ima običajno prebivališče v Sloveniji (ali kjer koli drugje v EU), zgornji pogoj za popolno oprostitev ni (več) izpolnjen, kar pomeni nastanek carinskega dolga (člen 79/1/a) in kršitev postopka ZU s popolno oprostitvijo, so pojasnili na Fursu in dodali, da se do ugotovitev konkretnega dejanskega stanja blago hrani pod carinskim nadzorom.