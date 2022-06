Zaradi zamašene cevi pogin organizmov v Pšati: 'To je katastrofa'

Kot so sporočili z Uprave RS za zaščito in reševanje, je dežurni delavec komunalnega podjetja Kamnik zasilno odpravil napako in ročno sprostil kanalizacijske vode. Na kraju so bili prisotni tudi ribiči pristojne ribiške družine. Gasilci so iz vode pobrali poginule ribe in nudili pomoč pripadnikom ELME.

"To je katastrofa," je ocenil Franci Kolenc iz Ribiške družine Bistrica Domžale. Ko smo ga klicali, je bil še na terenu, ob strugi Pšate. "Ravno raziskujem, do kam vse sega to onesnaženje. Na grobo pa lahko rečem, da so vsi vodni organizmi nekje v pasu dveh, treh kilometrov žal poginili," je dejal.