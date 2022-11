Ga prepoznate? Bankam dal ponarejene menice, vredne več kot 1,5 milijona evrov

Kriminalisti moškega sumijo kaznivih dejanj ponarejanja in uporabe ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev in zlorabe osebnih podatkov. Ker policistom do sedaj ni uspelo ugotoviti identitete osumljenca, prosijo vse, ki bi moškega s fotografij prepoznali ali imeli kakšne druge informacije, da pokličejo na številko 113, obvestijo najbližjo policijsko postajo ali pokličejo na anonimno telefonsko številko 080 1200.