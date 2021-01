Gasilcem pri delu težave povzročala požar žagovine v silosu in zmrzovanje vode v ceveh

Gasilci PGD Ribnica so bili o požaru obveščeni ob 1.44. "Izvozili smo skladno z našim internim pravilnikom v primeru požara in takoj pristojni regijski center prosili za več informacij. Regijski center nam je potrdil, da gre za požar večjega obsega. Zaradi tega podatka smo izvozili z vsemi vozili in polno posadko. Ob prihodu na kraj nas je pričakal polno razvit požar v podstrešnem delu silosa ob proizvodnji hali," so zapisali v sporočilu za javnost.

Škode v proizvodnji hali praktično ni oz. je minimalna, ocenjujejo v PGD Ribnica. "Preprečili smo tudi, da bi požar zajel skladišče naftnih derivatov za delovne stroje ter rešili kotlovnico s pečjo za ogrevanje proizvodnje hale, ki je ostala v veliki meri nepoškodovana."

V slabih dveh urah je bil požar pogašen, zato so ostala društva začela zapuščati požarišče, na kraju so ostali le gasilci PGD Ribnica. "Sledilo je iskanje in gašenje manjših žarišč na podstrešju in silosu. Imeli smo tudi nekaj težav z delom na višini. Največjo težavo nam je predstavljal požar žagovine v silosu, saj klasično gašenje z vodo ni imelo učinka. Gasilci smo morali ob postopnem zalivanju žagovine le-to ročno prekopavati in jo ob pomoči delovnega stroja odvažali na dvorišče. Takoj, ko so razmere to dopuščale, so nam pri prekopavanju pomagali tudi zaposleni. Prekopali in odvozili smo približno 100 kubičnih metrov žagovine."

Gasilci so intervencijo končali ob sedmi uri zjutraj, ko je večina ekipe odšla v orodišče, zmanjšani oddelek gasilcev pa je ostal na požarni straži približno do 12. ure.

Posebno težavo in nevarnost so jim povzročale tudi nizke temperature. "Na kraju požara je namreč bila temperatura zraka okoli –9 °C, zaradi česar nam je pričela zamrzovati voda v ceveh. Razlita voda pa je povzročala poledico. Tu nam je na pomoč priskočila posipna služba komunalnega podjetja."

Pri gašenju se je lažje poškodoval en gasilec, ki pa ni potreboval pomoči. "Omeniti velja tudi dejstvo, da bi nam pri tem požaru zelo prav prišlo vozilo z dvigalom, saj smo kar nekaj del morali opraviti na višini. Primerno dvigalo ne pomeni samo bolj kakovostno opravljenega dela, pač pa predvsem bolj varno posredovanje za gasilce pri delu na višini," so še sporočili iz PGD Ribnica.

Natančen vzrok požara še ni znan, zdaj ga preiskujejo kriminalisti in policisti. Tudi višina premoženjske škode še ni znana. "Vsekakor pa bi bila škoda lahko večja, v kolikor požar ne bi bil tako hitro opažen," opozarjajo gasilci.

Ponoči je sicer zagorelo tudi v objektu podjetja Treves v naselju Bič.