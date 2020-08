Gasilci reševali voznika, ki je želel prečkati Rižano

Kot pravijo gasilci Gasilske brigade Koper, je občan sporočil, da je z avtomobilom zapeljal v naraslo strugo reke Rižane. "Ko smo prispeli na kraj, smo nemudoma pričeli z reševanjem ujete osebe v avtomobilu, stabilizirali vozilo in zavarovali kraj dogodka. Gospodu smo nudili prvo pomoč do prihoda reševalcev" , so zapisali na GB Koper.

Kot še pravijo, so poskušali z vleko avtomobila iz struge, a je bil tok premočan, in so bili neuspešni. Vozilo so tako začasno z zategovalnimi pasovi pritrdili ob breg. Primorske noviceporočajo, da je 42-letni voznik sicer živel v hiši med reko Rižano in železniško progo, a verjetno ni dobro poznal vseh pasti reke, ko jo je želel prečkati. Kljub temu, da mu je avto zalivala voda, jo je še vedno poskušal prečkati, a mu je avto na sredini začel odnašati tok. Lastnik avtomobila je tega do poldneva že spravil na suho.