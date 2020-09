Gasilci so z izjemnim delom preprečili, da bi pogorelo pet tovarn

V Postojni se je včeraj razplamtel večji požar. Ob 17.36 je na Kolodvorski cesti zagorelo v lesno-predelovalnem podjetju. Pogorelo je približno 3000 kvadratnih metrov skladiščnih in proizvodnih prostorov, v katerih je bila večja količina lesnih polizdelkov, prav tako je uničen silos in pa lesni polizdelki, ki so bili skladiščeni ob hali in silosu na skupni površini okoli 1150 kvadratnih metrov. Poškodovano je tudi eno tovorno vozilo in pa okna stavbe sosednjega podjetja. Zaradi požara so bile zaprte ulice okoli kraja dogodka, poroča Uprava za zaščito in reševanje.

Kot je pojasnil poveljnik Civilne zaščite Notranjske Sandi Curk, je požar v Postojni lokaliziran, bo pa treba še ves dan izvajati določene aktivnosti, saj gre za večjo količino lesne mase, ki jo je treba hladiti in sanirati pogorišče. Do 7.00 je na kraju ostalo 20 gasilcev iz GZ Postojna, ter PGD Knežak in Podgrad. Po 7.00 pa še samo gasilci iz GZ Postojna.