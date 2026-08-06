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Črna kronika

Gasilci v Izoli rešili spečega človeka in pogasili nočni požar v delavnici

Izola, 06. 08. 2026 14.49 pred 4 dnevi 2 min branja 2

Avtor:
STA L.M.
Požar

Gasilci so ob nočnem požaru v izolski industrijski coni evakuirali stanovalce in pred plameni rešili spečega človeka, je povedal vodja intervencije Boštjan Majcen. Ogenj je po neuradnih informacijah STA najprej uničil osebno vozilo in zajel halo, v kateri naj bi bili laki in kemikalije. Policija škodo ocenjuje na od 300.000 do 400.000 evrov.

Kriminalisti in policisti koprske policijske uprave trenutno preiskujejo območje in ugotavljajo točen vzrok nočnega požara. Ogenj je namreč okoli 2. ure zajel industrijsko cono neposredno pri prvem izvozu z avtoceste za predorom Markovec. Po neuradnih informacijah STA naj bi zagorela hala avtomehanične delavnice na naslovu Polje.

Objekt naj bi vseboval različne lake in kemikalije, kar je močno pospešilo širjenje požara. Plameni so po neuradnih informacijah najprej popolnoma uničili parkirano osebno vozilo in nato hitro zajeli še glavno poslopje. Prvi klicatelji so plamene sprva locirali celo za predorom Markovec, so za STA neuradno dejali viri iz policije.

Gasilci so požar uspešno omejili ob 3.15. "Na teren smo pripeljali osem vozil in 12 gasilcev iz koprske gasilske brigade, pomagalo pa nam je še pet članov prostovoljnega društva Korte in trije člani prostovoljnega društva Izola," je za STA navedel vodja intervencije Majcen.

Spanje
Spanje
FOTO: Shutterstock

Policija je ob tem evakuirala več ljudi, ki prebivajo neposredno ob poslopju, pri čemer naj bi neuradno šlo predvsem za tuje delavce. Gasilci so takoj po prihodu preverili vse stanovanjske objekte ter pred plameni rešili še eno osebo. "V enem izmed stanovanj smo našli še enega človeka, ga zbudili in varno pospremili na prosto," je reševalno akcijo opisal Majcen.

Zgorela industrijska hala po neuradnih informacijah iz Gasilske brigade Koper predstavlja montažni prizidek za popravilo vozil. Gasilce so ob prihodu pričakali izjemno visoki plameni. Ogenj je znotraj delavnice popolnoma uničil nekaj avtomobilov, zunaj objekta pa poškodoval še dve dodatni vozili. Plameni so močno pregreli celotno poslopje in zvili jekleno konstrukcijo. Gašenje je zato predstavljalo izjemno nevarnost, kajti zvita pločevina je nenehno ogrožala gasilske ekipe, še razkrivajo viri STA.

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KOMENTARJI2

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OmniLiberalec42
08. 08. 2026 10.56
jao sem najprej prebral "spečenega"
Odgovori
0 0
Kimberley Echo
06. 08. 2026 16.49
To je najbrž podtaknjen požar. Lahko pa da se je najprej vnelo kakšno vozilo. Če ni dobro zavarovano, ga je lastnik nasrkal.
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