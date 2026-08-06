Gasilci v Izoli rešili spečega človeka in pogasili nočni požar v delavnici

Kriminalisti in policisti koprske policijske uprave trenutno preiskujejo območje in ugotavljajo točen vzrok nočnega požara. Ogenj je namreč okoli 2. ure zajel industrijsko cono neposredno pri prvem izvozu z avtoceste za predorom Markovec. Po neuradnih informacijah STA naj bi zagorela hala avtomehanične delavnice na naslovu Polje.

Objekt naj bi vseboval različne lake in kemikalije, kar je močno pospešilo širjenje požara. Plameni so po neuradnih informacijah najprej popolnoma uničili parkirano osebno vozilo in nato hitro zajeli še glavno poslopje. Prvi klicatelji so plamene sprva locirali celo za predorom Markovec, so za STA neuradno dejali viri iz policije.

Gasilci so požar uspešno omejili ob 3.15. "Na teren smo pripeljali osem vozil in 12 gasilcev iz koprske gasilske brigade, pomagalo pa nam je še pet članov prostovoljnega društva Korte in trije člani prostovoljnega društva Izola," je za STA navedel vodja intervencije Majcen.