Gasilci v Piranu gasili vse do večera

Včeraj nas je bralec obvestil, da v središču Pirana gori. Ravno je bil na zvoniku, ko se je začelo močno kaditi. Stanovanjska hiša je zagorela okrog 16. ure.

S PU Koper so nam danes sporočili, da so gasilci krotili ogenj vse do večera. Štiri osebe so so se preveč nadihale dima, zato so jih odpeljali v Splošno bolnišnico Izola. "Vzrok požara še ni znan, kriminalisti pa opravljajo ogled kraja danes," so pojasnili.