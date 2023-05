Gneča, zastoji, več nesreč in tovornjak, ki je blokiral reševalni pas

Policisti so na območju PU Kranj danes obravnavali več prometnih nesreč s telesnimi poškodbami in materialno škodo.

Okoli 13.52 so gorenjski prometniki na avtocesti v bližini odcepa za Brnik, v smeri Ljubljane, obravnavali prometno nesrečo, v kateri je bil udeležen 74-letni tuji voznik avtomobila, ki je zapeljal v obcestni jarek. Policisti zoper njega vodijo prekrškovni postopek.

V bližini odcepa za Kranj vzhod, v smeri Ljubljane, so nato policisti okoli 14.32 obravnavali prometno nesrečo, v kateri je 55-letni voznik avtomobila, zaradi neprilagojene hitrosti, s prehitevalnega pasu zapeljal čez vozni pas, trčil v odbojno ograjo in v osebni avtomobil, ki je stal na odstavnem pasu. V njem je bil tudi voznik, ki se je tam ustavil zaradi okvare. Oba voznika sta bila telesno poškodovana. Na kraju jima je pomagalo zdravstveno osebje, prišli so tudi gasilci. Policisti so kraj dogodka zavarovali in opravili ogled, zoper 55-letnega voznika vodijo postopek.

Malo pred 16. uro pa so policisti med odcepoma Naklo in Kranj zahod, v smeri Ljubljane, obravnavali še prometno nesrečo, v kateri je 73-letni voznik, zaradi neprilagojene hitrosti, z avtomobilom trčil v avtomobil pred seboj. V njem so bili poleg voznika še dve sopotnici in sopotnik. Vseh pet oseb je bilo lažje telesno poškodovanih. Na kraju jim je prvo pomoč nudilo zdravstveno osebje. Policisti so kraj zavarovali, opravili ogled in zoper 73-letnega voznika vodijo prekrškovni postopek.

V času obravnavanja prometnih nesreč in zaradi gostote prometa je na gorenjski avtocesti nastala kolona, posledično pa tudi daljši zastoj. Zavod Reševalni pas je ob tem objavil fotografijo tujega tovornjaka, ki ni ravnal pravilno, hkrati pa je delil tudi posnetek Gasilske enote Ribnica, ki prikazuje zgledno ustvarjen reševalni pas.