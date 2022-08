Goljuf priprt: v zadnjem mesecu opeharil najmanj pet ljudi

Policisti so priprli 30-letnika, ki ga utemeljeno sumijo najmanj petih goljufij posameznikov iz Koroške, Ljubljane, Sevnice in Šmarja pri Jelšah. "Zločinski povratnik" je osumljen lažnih nakupov avtomobilov ter lažnih nakupov in lažne prodaje vinarskih pripomočkov. Ker je s svojimi ravnanji najverjetneje oškodoval še več ljudi, policisti pozivajo vse morebitne oškodovance, ki goljufije niso prijavili, naj to storijo zdaj.

Samo v mesecu juliju je 30-letnik ogoljufal najmanj pet ljudi, policisti pa sumijo, da je bilo tovrstnih zločinov še več. Občanko z območja Dravograda je ogoljufal za 7500 evrov. Pokazal ji je lažno nakazilo kupnine za vozilo, ki naj bi ga izvedel preko spletne banke. Na njen elektronski naslov ji je posredoval lažno potrdilo o nakazilu, nato pa sta podpisala kupoprodajno pogodbo in uredila prepis lastništva. Občanka je ostala brez vozila in brez obljubljenega denarja. icon-expand Goljuf je samo v mesecu juliju opeharil najmanj pet ljudi. V zadnjih letih je bil 30-letnik obravnavan še zaradi 21 kaznivih dejanj goljufij, tatvin, zatajitev in ponarejanja denarja FOTO: Thinkstock Na enak način je pri nakupu vozila za 7700 evrov oškodoval Ljubljančanko, za 3200 evrov pa občana Slovenj Gradca. Sevničana je za 800 evrov ogoljufal pri prodaji električne zapiralke za vino. Prodal mu jo je, čeprav je bila zapiralka neuporabna. Ko je občan opazil, da zapiralka ne deluje, mu je goljuf obljubil, da jo bo popravil ter pripeljal nazaj - česar pa 30-letnik ni storil. Oškodoval je tudi podjetje z območja Šmarje pri Jelšah. S prodajalcem se je dogovoril za nakup vinarskih strojev, zapiralca za navojne zamaške ter čistilca steklenic. Prodajalca je prepričal, da je prek spletne banke poravnal predračun, in mu na službeno elektronsko pošto poslal lažno potrdilo o plačilu nakupa. Oškodoval ga je za 1500 evrov. Aretirali so ga v hotelu Policisti so osumljenca aretirali v hotelu na območju Slovenskih goric, ga pridržali in ga s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku. Sodnik je zločincu zaradi ponovitvene nevarnosti odredil pripor, so še sporočili iz PU Celje. PREBERI ŠE Goljuf zaposlenega zavedel, da je plačal lažni račun Z zbiranjem obvestil so dravograjski policisti ugotovili, da je bil 30-letnik v zadnjih letih obravnavan še za 21 kaznivih dejanj goljufij, tatvin, zatajitev in ponarejanja denarja. "Ker je s svojimi ravnanji najverjetneje oškodoval še več ljudi, ki goljufij niso prijavili, jih pozivamo, da to storijo," so še sporočili s Policije.