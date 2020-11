Goljuf v trgovini menjal denar in 'zaslužil', tat pa skušal odnesti za 190 evrov artiklov

Tržiški policisti so včeraj obravnavali prijavo goljufije pri menjavi denarja v trgovini. V dveh primerih je moški bankovce višje vrednosti menjal za bankovce manjše vrednosti in pri tem dobil več denarja, kot ga je menjal. Kot so sporočili s Policijske uprave (PU) Kranj, policisti še vodijo postopek zaradi suma kaznivega dejanja goljufije.

"Z rokohitrstvom, preusmerjanjem pozornosti, vsiljivim pogovorom in s podobnimi zvijačami pri menjavi denarja storilci zlasti v trgovinah pridobivajo več denarja, kot so ga dali ali menjali. Običajno si v menjavah tudi večkrat premislijo. Zato je pomembno, da posameznik, ko sprejema ali vrača denar, vedno ve, koliko je sprejel in koliko je dal. Denar naj ima tudi ves čas pod nadzorom," ob svetuje predstavnik za odnose z javnostmi PU Kranj Bojan Kos.