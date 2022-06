Goljuf zaposlenega zavedel, da je plačal lažni račun

Gorenjski kriminalisti so v torek obravnavali sum računalniške goljufije s kompromitiranim računom. Podjetje je, glede na prijavo, plačalo lažni račun. S PU Kranj so sporočili, da do takih prevar pride, ko goljuf zaposlenega, pooblaščenega za izvajanje plačil, z zvijačo zavedel, da plača lažni račun ali izvede nepooblaščeno nakazilo s poslovnega bančnega računa. "Postopek še poteka," so dodali.

Policisti podjetjem svetujejo, naj se zavedajo tveganj in naj poskrbijo, da bodo tudi zaposleni seznanjeni s to vrsto goljufije in jo poznali. Zaposlene naj spodbujajo, naj bodo previdni glede zahtev za plačila, prav tako pa naj uvedejo notranje protokole glede plačil. "Vzpostavite postopke poročanja za ukrepanje v primeru goljufij. Preglejte informacije, objavljene na spletnem mestu podjetja, jih omejite in bodite previdni pri uporabi družbenih omrežij," svetujejo in dodajajo, naj nadgradijo in posodobijo tehnično varnost, v primerih goljufij pa naj se vedno obrnejo na policijo, tudi če niso bili žrtev.