Goljufi dve uri po telefonu nagovarjali 76-letnico, ki je nato ostala brez prihrankov

Trebanjski policisti obravnavajo primer drzne tatvine oziroma goljufije. "Popoldne so oškodovanko poklicali iz neznane številke in ji natvezli, da je pred leti v neko podjetje vložila nekaj deset evrov, da pa je sredstva oplemenitila. Da bi lahko njena sredstva v višini nekaj tisoč evrov nakazali, so ji predlagali, da si naloži aplikacijo, s pomočjo katere ji bodo v spletno banko nakazali denar. Bo tako lažje in hitreje," so potek goljufije opisali pri Policijski upravni Novo mesto.

Goljufi so nato 76-letnico dve uri počasi, a vztrajno vodili po nastavitvah aplikacije in spletne banke. "Na koncu je gospa ugotovila, da je ostala brez vseh prihrankov. Nekaj deset tisoč evrov."

Policija ob tem znova opozarja, da vam spletni goljufi lahko izpraznijo račun! "Ne nasedajte mamljivim klicem, na nameščajte aplikacij na telefon zaradi obljub o nakazilih. Nikoli ne posredujte neznancem na drugi strani telefona uporabniških imen in gesel spletnih bank."