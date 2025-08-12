Goljufi jeseniško bolnišnico oškodovali za 147.000 evrov

Kot so pojasnili v bolnišnici, se je po doslej znanih podatkih neznana oseba predstavljala za enega od njihovih pogodbenih izvajalcev storitev in jim posredovala nov transakcijski račun.

Po podatkih portala Necenzurirano, so se junija letos na bolnišnico obrnili goljufi, ki so se lažno izdajali za pogodbenega partnerja, ki za bolnišnico izvaja storitve čiščenja. Prek elektronske pošte so jih obvestili, da je prišlo do spremembe bančnega računa, ki naj bi bil po novem odprt v Avstriji.

Jeseniška bolnišnica je na omenjeni račun nakazala nekaj več kot 147.000 evrov. Da so žrtev prevare, pa so v bolnišnici ugotovili šele pred dnevi, ko so hoteli poravnati storitve za naslednji mesec in to znova na račun v Avstriji, vendar je bilo nakazilo zavrnjeno, še poroča Necenzurirano.