Črna kronika

Goljufi jeseniško bolnišnico oškodovali za 147.000 evrov

Jesenice, 12. 08. 2025 14.14 | Posodobljeno pred 39 minutami

Avtor
STA , D. S.
Komentarji
15

Splošna bolnišnica Jesenice je bila žrtev spletne goljufije, v kateri je bila oškodovana za nekaj več kot 147.000 evrov. Dogodek so prijavili policiji, ki vodi predkazenski postopek, in drugim državnim organom s področja informacijske varnosti.

Kot so pojasnili v bolnišnici, se je po doslej znanih podatkih neznana oseba predstavljala za enega od njihovih pogodbenih izvajalcev storitev in jim posredovala nov transakcijski račun. 

Po podatkih portala Necenzurirano, so se junija letos na bolnišnico obrnili goljufi, ki so se lažno izdajali za pogodbenega partnerja, ki za bolnišnico izvaja storitve čiščenja. Prek elektronske pošte so jih obvestili, da je prišlo do spremembe bančnega računa, ki naj bi bil po novem odprt v Avstriji.

Jeseniška bolnišnica je na omenjeni račun nakazala nekaj več kot 147.000 evrov. Da so žrtev prevare, pa so v bolnišnici ugotovili šele pred dnevi, ko so hoteli poravnati storitve za naslednji mesec in to znova na račun v Avstriji, vendar je bilo nakazilo zavrnjeno, še poroča Necenzurirano.

Splošna bolnišnica Jesenice
Splošna bolnišnica Jesenice FOTO: Damjan Žibert

V bolnišnici so dogodek prijavili policiji in drugim državnim organom s področja informacijske varnosti. Na Policijski upravi Kranj so za STA pojasnili, da so bili o spletni goljufiji, v kateri je eni zmed zdravstvenih ustanov nastala velika premoženjska škoda, obveščeni 6. avgusta. Trenutno teče intenzivno zbiranje obvestil in dokazov. Ker predkazenski postopek v smeri suma storitve kaznivega dejanja goljufije še poteka, pa več podatkov ne morejo posredovati.

Policija ob tovrstnih goljufijah opozarja predstavnike javnih zavodov, gospodarskih družb in drugih organizacij na posebno previdnost pri tako imenovanih lažnih predstavljanjih, torej pri sleparskih elektronskih sporočilih, s katerimi storilci od prejemnikov poskušajo pridobiti osebne, finančne ali varnostne podatke. 

Prav tako policija opozarja na previdnost pri zahtevah za plačila in svetuje uvedbo notranjih protokolov za preverjanje in potrjevanje plačil, omejitev informacij, objavljenih na spletnih straneh ter nadgradnjo in redno posodobitev tehnične varnosti.

V Splošni bolnišnici Jesenice so za STA povedali, da so že naročili izvedbo notranje revizije, izvedli pa bodo tudi teste, s katerimi bodo preverili, ali njihovi zaposleni znajo prepoznati in se izogniti potencialnim poskusom spletnih prevar ali goljufij. Poleg tega bodo posodobili notranje protokole.

bolnišnica jesenice goljufija goljufi denar
KOMENTARJI (15)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Antena
12. 08. 2025 14.57
+1
Na osnovi maila, kar placali ???
ODGOVORI
1 0
Lark
12. 08. 2025 14.55
In logično nihče ne bo odgovarjal za to. Mi je zanimivo, ker v privatnih podjetjih do tega praktično ne prihaja, samo v JS....
ODGOVORI
0 0
Aijn Prenn
12. 08. 2025 14.54
+0
Tako je to, če se v bolnice zaposlujejo po vezah razni nečaki železarskih mogotcev.
ODGOVORI
1 1
Aijn Prenn
12. 08. 2025 14.52
-1
Če bi mojstri pustili račun odprt, bi dobili 294k€. Tole so pa zelo pošteni povi lo.
ODGOVORI
0 1
watever
12. 08. 2025 14.51
Mogoče se jim bo pa sedaj v financah posvetilo, da mogoče Chat ni najboljši vir za pripravo povzetka elektronskih sporočil
ODGOVORI
0 0
Bigbadjohn
12. 08. 2025 14.47
A tisti, ki so dejansko čistili, niso nič protestirali, ko niso dobili plačila?
ODGOVORI
0 0
boris c
12. 08. 2025 14.43
+3
Neverjetno, za 2 evra so te na finančnih službah sposobni pribiti na križ, za tak velik denar pa tudi preverijo ne, kje konča.
ODGOVORI
3 0
zajfa
12. 08. 2025 14.36
+7
Znesek kar obilen za čiščenje; jasno snažilke na minimalcu; šef pa na jahti, ravno se pripravlja za orgijo.
ODGOVORI
7 0
ptuj.si
12. 08. 2025 14.28
+5
Direktorico pa nastavili svobodnjaki.
ODGOVORI
6 1
Potouceni kramoh
12. 08. 2025 14.27
+5
So bli doktorski goljufi a ne..Teh zdej kr mrgoli
ODGOVORI
5 0
Martinović
12. 08. 2025 14.26
+7
Kazensko ovadbo zoper finančnega direktorja ali direktorico. To je čista malomarnost, nesposobnost ali celo naklepno ravnanje!
ODGOVORI
7 0
rogla
12. 08. 2025 14.25
+6
Saj ne moreš verjeti! Danes je več možnosti, da preveriš se kom imaš posla!
ODGOVORI
6 0
