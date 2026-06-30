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Črna kronika

Goljufi moškemu z računa ukradli več kot 33.000 evrov

Celje, 30. 06. 2026 08.46 pred 1 uro 1 min branja 8

Avtor:
M.S.
Spletna prevara

Policisti so obravnavali dve novi spletni prevari. Prvi oškodovanec je ob obisku banke ugotovil, da so mu neznani storilci po kliku na sumljivo povezavo odtujili 33.600 evrov. V drugem primeru pa je ženska izgubila 12.970 evrov.

Na policijsko postajo Šmarje pri Jelšah je včeraj prišel moški, ki je bil žrtev spletne prevare. Neznanci so ga 27. junija večkrat poklicali in mu poslali elektronsko sporočilo, v katerem je bila povezava do aplikacije MEET.

Po odprtju povezave je prejel več sumljivih klicev z različnih telefonskih številk, zato je prek klicnega centra takoj blokiral svoj transakcijski račun. Kljub temu je včeraj ob obisku banke ugotovil, da so mu neznanci z računa že ukradli 33.600 evrov.

V drugem primeru pa je neznanec oškodovanko z območja Mozirja prepričal, da ima v podjetju Covertrade (sklad Sončna elektrarna) 9000 evrov dobička. Ker je gospa tja v preteklosti res vložila denar, klicatelj pa je poznal njene podatke, mu je verjela.

Pod pretvezo izplačila si je na telefon namestila aplikacijo HopTo Desk. S tem je goljufom omogočila oddaljen dostop do spletne banke. V treh transakcijah so ji z računa ukradli 12.970 evrov. Na sumljive prenose so jo opozorili šele iz banke.

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KOMENTARJI8

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30. 06. 2026 09.59
Seveda, on ni nič kriv. On je samo kliknil.....
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0 0
SAMO JEZNI
30. 06. 2026 09.53
Denar, ki ti ne pripada bo vedno "bežal" od tebe, denar, ki je dejansko tvoj, in so ga odvzeli, se bo vedno vračal nazaj.
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0 0
motorist_mb
30. 06. 2026 09.53
Revež nima kaj zgubit lakomneži pa 😆
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+1
1 0
proofreader
30. 06. 2026 09.51
Ko jaz nakazujem denar v tujino pa vsakič kontrola in dodatno preverjanje. Kako prevarantom uspe?
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+1
1 0
Peni Stojanović
30. 06. 2026 09.35
kok butast mors to bit res
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+0
1 1
Delavec_Slo
30. 06. 2026 09.30
Zgleda da smo slovenci zelo bogati, glede na to koliko soldov imajo nekateri na računih!
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+3
3 0
proofreader
30. 06. 2026 09.51
Varčujemo.
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+1
1 0
Fluxx
30. 06. 2026 09.29
Draga šola. Klikal na slike AI generiranih punc in bil ob prihranke.
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+1
2 1
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