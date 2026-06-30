Goljufi moškemu z računa ukradli več kot 33.000 evrov

Na policijsko postajo Šmarje pri Jelšah je včeraj prišel moški, ki je bil žrtev spletne prevare. Neznanci so ga 27. junija večkrat poklicali in mu poslali elektronsko sporočilo, v katerem je bila povezava do aplikacije MEET.

Po odprtju povezave je prejel več sumljivih klicev z različnih telefonskih številk, zato je prek klicnega centra takoj blokiral svoj transakcijski račun. Kljub temu je včeraj ob obisku banke ugotovil, da so mu neznanci z računa že ukradli 33.600 evrov.

V drugem primeru pa je neznanec oškodovanko z območja Mozirja prepričal, da ima v podjetju Covertrade (sklad Sončna elektrarna) 9000 evrov dobička. Ker je gospa tja v preteklosti res vložila denar, klicatelj pa je poznal njene podatke, mu je verjela.

Pod pretvezo izplačila si je na telefon namestila aplikacijo HopTo Desk. S tem je goljufom omogočila oddaljen dostop do spletne banke. V treh transakcijah so ji z računa ukradli 12.970 evrov. Na sumljive prenose so jo opozorili šele iz banke.