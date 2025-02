Zavedli osebje dveh podjetij, z bančnih računov ukradli več tisoč evrov

Po poslanem sporočilu so goljufi osebje podjetij tudi poklicali po telefonu, se predstavili kot predstavniki banke ter z lažnim prikazovanjem in prikrivanjem dejanskih okoliščin zavedli osebje družbe. Na ta način so si z bančnega računa podjetja prilastili več sto tisoč evrov.

Gorenjski kriminalisti so bili v torek popoldne obveščeni o goljufiji neznanih oseb. Po podatkih, s katerimi razpolagajo policisti Policijske uprave Kranj, so neznanci osebje podjetja preslepili z elektronskim sporočilom o izvajanju določenih tehničnih posegov na bančnem računu, ki so ga poslali v imenu banke. Sporočilu so priložili tudi povezavo.

Podobno se je zgodilo tudi na območju Policijske uprave Nova Gorica. Policisti so bili v torek popoldan obveščeni, da je neznani storilec eno od gospodarskih družb preslepil z elektronskim sporočilom, v katerem so sporočili, da bo ena od bančnih ustanov izvajala določene tehnične posege (posodobitev mobilne in spletne banke). Tudi tukaj so goljufi v sporočilu priložili spletno povezavo.

Oškodovanci so kmalu zatem prejeli telefonski klic neznanega moškega, ki je ponudil določeno pomoč pri urejanju. Neznani storilec, ki se je predstavljal za predstavnika banke, je nato z lažnim prikazovanjem in prikrivanjem dejanskih okoliščin spravil osebje gospodarske družbe v zmoto in z bančnega računa podjetja odtujil več deset tisoč evrov

Policisti zbirajo še dodatna obvestila o dejanju in bodo o vsem obveščali pristojno državno tožilstvo.

V Kranju ogoljufali občana

Kranjskogorski policisti so v torek posredovali tudi v primeru, ko je bil pri spletni goljufiji oškodovan občan. "Po podatkih, s katerimi razpolagamo, je neznani storilec vstopil v spletno banko oškodovanca in izvedel več transakcij v vrednosti več deset tisoč evrov. Oškodovanca je pripravil tudi do nakupa vrednostnih kuponov za nakup določenih kriptovalut v znesku več tisoč evrov," so sporočili s kranjske policijske uprave.

Policisti o dejanjih zbirajo obvestila in bodo o vseh ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo.

V zadnjem obdobju večje število spletnih goljufij

Na PU Kranj opozarjajo, da so v zadnjem obdobju obravnavali večje število različnih spletnih goljufij, ki se začnejo s klici lažnih bankirjev oz. trgovcev s kriptovalutami, z lažno e-pošto v imenu bančnih ustanov ipd. "Goljufije se pogosto končajo tudi z vdorom v elektronsko banko in praznim bančnim računom oškodovancev. Internet je namreč neznansko privlačen za spletne kriminalce, napadalci z umetelnimi zvijačami in obljubami iz vas izžamejo denar ali pridobijo dragoceno finančno informacijo," so dejali.

Spletni kriminalci ob tem postajajo čedalje bolj inovativni, čedalje težje jih je tudi odkriti. "Sodobni spletni prevaranti bodo storili vse, da se dokopljejo do vašega denarja in/ali vaših bančnih podatkov, pri tem so se pripravljeni vživeti v najrazličnejše vloge," so opozorili.

Ob morebitnem oškodovanju občanom svetujejo, da zberejo vso razpoložljivo dokumentacijo (elektronsko pošto, podatke o transakcijah, morebitne mobilne številke, naslove elektronske pošte, IP številke) in se za prijavo čimprej obrnejo na najbližjo policijsko enoto in oškodovanje prijavijo Policiji. Prav tako naj o morebitni zlorabi nemudoma obvestijo svojo banko.

"Vse imetnike bančnih računov prosimo, naj ne nasedajo klicateljem in ne potrjujejo nobenih povezav, ki jih dobijo po elektronski pošti ali v obliki drugih sporočil, na primer SMS. Prav tako naj ne dajejo nobenih osebnih podatkov, kaj šele bančnih. Le vsak posameznik lahko prepreči zlorabo s tem, da ne odgovarja, potrjuje in daje kakršnih koli podatkov drugim. Sporočilo preprosto zbrišite ali pošiljatelja blokirajte. Pred kakršnokoli dejavnostjo se o vsem prej prepričajte in preverite. Pazite na svoje premoženje," še poudarjajo na Policiji.