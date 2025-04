Goljufi pretentali direktorja podjetja in ukradli več kot 700 tisočakov

Ukraden denar so nemudoma nakazali na različne bančne račune, od katerih sta bila dva odprta pri poslovnih bankah v Nemčiji, en račun pa na Švedskem. Še isti dan so nato denar z večjim številom transakcij razdrobili še na 15 različnih računov v Španijo, Nemčijo, Belgijo na Poljsko in Slovaško ter s tem poskušali skriti in prikriti izvor denarja.

Celjski kriminalisti so uspeli s pomočjo banke oškodovanega komitenta in ostalih državnih organov večino odtujenega denarja na zadnjih bančnih računih zadržati. Del denarja so že vrnili oškodovani celjski družbi.

Predkazenski postopek za izsleditev storilcev očitanega kaznivega dejanja aktivno poteka.