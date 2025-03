Goljufinji zbirali lažne prostovoljne prispevke

V prvem primeru so pri pobiranju prostovoljnih prispevkov pred eno od trgovin v Radljah ob Dravi zalotili 34-letno državljanko Romunije, ki je prispevke zbirala v imenu lažnega društva gluhonemih in z lažno listino. Izdali so ji plačilni nalog.

V poznih večernih urah so v Podvelki izsledili vozilo, v katerem so se vozili tujci, ki so pred tem na območju Dravograda, pred eno od trgovin zbirali prostovoljne prispevke. Tudi v tem primeru je bila goljufinja državljanka Romunije. 32-letni Romunki so prav tako izdali plačilni nalog. Občane policisti pozivajo, naj nas obvestijo, če opazijo osebe, ki na tovrstne načine zbirajo sredstva.